風箏線纏脖子「恐怖割喉」爆6死　印度女童走路回家也喪命

▲印度近日舉辦風箏節，民眾會到露臺、屋頂放風箏。（示意圖／達志影像／美聯社，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

印度古吉拉特邦各地慶祝風箏節（Uttarayan）發生多起意外，甚至有一名女童與母親走路回家途中，遭風箏線割破脖子，緊急送醫後死亡。警方證實，至少有6人被風箏線劃破頸部死亡，另有130人遭割傷，46人在放風箏時從高處墜落受傷。

綜合Tribune India等報導，這些事件發生在周末，當時許多民眾結伴在風箏節期間到露臺、屋頂上放風箏，然而風箏線太過鋒利，部分的人脖子被鋒利的風箏線纏住，頸部被劃破，最終失血過多死亡。

在港口城市巴夫那加爾，2歲女童基爾蒂（Kirti）搭上父親騎的摩托車時，風箏線纏住她的脖子，儘管事後接受治療，但仍於15日宣告不治。在維斯納加爾城鎮，3歲女童基斯馬特（Kismat）與母親走路回家途中，風箏線割破她的脖子，緊急送醫後死亡。7歲男童維爾馬（Rishabh Verma）買完風箏和父母騎車時，他的脖子也被劃破。

不只孩童，35歲男子亞達夫（Swamiji Yadav）騎車上橋時，脖子也被風箏線劃破喪命，20歲的瓦格赫拉（Narendra Vaghela）也因類似情況沒命。

依據108-EMS緊急救護車服務統計數據，光是周六與周日就有176人受傷，包括130人遭割傷，還有46人在放風箏時從高處墜落受傷。