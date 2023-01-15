人妻曝老公「恐怖睡眠習慣」　網一看嚇喊：快離婚

▲美國一名人妻拍下老公睡覺的模樣。（圖／翻攝自paytonvidmar TikTok）



圖文／CTWANT

真的會嚇到漏尿！美國密蘇里州有一名人妻，透露丈夫睡覺時有個異於常人的習慣，那就是會睜著眼睛，她坦承自己對此感到害怕，同時PO出影片證明。畫面曝光後，大批不少網友都覺得很嚇人，紛紛建議「離婚」。

人妻珮頓（Payton Vidmar）在TikTok平台擁有超過2.5萬名粉絲追蹤，她日前上傳一段影片，拍下正在熟睡的老公柯爾頓（Colton），可以看到她躺在臥室內的床上，四周只剩下手機的燈光，她向鏡頭表示：「這是證明我老公睜眼睡覺的證據」，更直言每次看到老公這樣都會嚇到。

下一秒，珮頓將鏡頭轉向一旁熟睡的老公，結果對方似乎睜大眼睛看著她，但事實上，他正在睡覺。此時珮頓忍不住大笑，隨後把老公給叫醒。只見柯爾頓眨了眨眼，看了一下四周，一臉茫然。

▲柯爾頓睡覺時睜著眼睛。（圖／翻攝自paytonvidmar TikTok）



影片PO出後，至今已超過2700萬人觀看，並有6萬多則留言，不少網友都渾身發毛，「太可怕了」、「離婚，離開那裡」、「我會大哭」、「真的會嚇到」、「我會選擇睡在其他房間」，也有人建議可以讓柯爾頓戴眼罩。

據了解，睜著眼睛睡覺就是所謂的「兔眼」，又稱「夜間型眼瞼閉合不全」，研究發現每20人就有1例，被認為是因為眼球突出、顏面神經麻痺、眼瞼損傷和疾病等所引起，可能會引發乾眼症等，甚至感染併發其他毛病，進而影響視力，若有這樣的情形，必須趕緊就醫治療，以免症狀愈來愈嚴重。

延伸閱讀

▸ 租客住10年賴著不走 房東「1原因被吃定」苦嘆：仲介也沒辦法

▸ 偷摸未成年少女屁股遭當街狂甩耳光 色男辯：以為是高中生

▸ 路邊協助拋錨車！熱心駕駛「肉身擋車」遭夾殺 死亡畫面流出