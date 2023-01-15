商機無限　投資上海這些產業大有潛力

記者趙禕/上海報導

中國大陸上海市的兩會今天閉幕，會上選出龔正繼續擔任上海市長。龔正市長在會後記者會上介紹了上海市未來發展方向，根據他的介紹，尖端製造業、金融服務業、數位經濟產業、綠色環保產業和新能源產業都有機會在上海的建設中爭得重大的發展機遇。

▲上海市政府記者會現場。（圖／記者趙禕攝）

龔正市長表示，2022年上海實到外資達到235億美元，繼續創新高；其中新增跨國公司地區總部60家、外商投資研發中心25家，說明上海仍然是全球最富吸引力的外商投資熱土之一。而上海將持續打造市場化、法治化、國際化一流營商環境，不斷穩定外商發展的預期和投資的信心。

▲上海市長龔正。（圖／記者趙禕攝）

根據龔正市長介紹上海未來發展的規劃，有些產業將有機會藉此大展身手、搶佔商機。

這些規劃包括大力推動新興產業的培育，圍繞集成電路、生物醫藥、人工智能三大先導產業和高端裝備製造等六大重點產業，打通產業鏈、供應鏈的核心環節和技術堵點，引領業態模式創新，打造一批世界級的新興產業集群；著眼搶佔數字經濟、綠色低碳、元宇宙、智能終端四大新賽道產業；並且在未來健康、未來智能、未來能源、未來空間和未來材料五大方向，前瞻佈局16個領域的未來產業。

上海臨港新片區將是上海推動新興產業的重要地區，將在這裡推動創新鏈、產業鏈、資金鍊和人才鏈深度融合，打造動力之源、國際氫能谷等特色產業園區，形成人工智能、新能源汽車、高端裝備、集成電路等千億級的產業集群；以及引進科技金融、跨界金融等新興金融業態，促進離岸貿易、數字貿易等新型國際貿易加快發展；放大沿海捎帶、保稅油氣加註等重大航運政策的創新效應。

其次是加快建設具有全球影響力的科技創新中心，支持各類科研主體、行業上下游企業組建創新聯合體，共同打通研發設計、生產製造、集成服務等全鏈條；推動大企業聯合孵化基地、科技頭部企業開放創新平台建設，推廣孵化+投資新模式；引導社會資本投早、投小、投科技，探索設立科技成果轉化引導基金，促進優質資本、項目、技術和人才向高成長性的科技企業進一步集聚。

節能減碳也是未來上海發展的重點之一，包括建設深遠海上風電示範和綠色清潔能源、外電入滬重大項目，發展綠色園區、綠色工廠、綠色產品、綠色供應鏈，佈局綠色低碳新賽道，加快打造國際綠色金融樞紐，推進碳普惠制度建設，推動形成綠色低碳的生產生活方式；全面推進生態優先、節約集約、綠色低碳的發展。

上海還將著力增強全球服務功能，大力支持文化、旅遊、體育、會展、住宿、消費等行業的發展。上海市不但今年要新建公園120座，到2035年更計劃實現上海2000座公園的建設目標；同時還將在持續提升「一江一河」的品質和功能基礎上，提出環城生態公園帶建設，著力打造公園城市。

上海市2023年經濟增長的預期目標為5.5%以上，除了要做好穩增長、穩就業，穩物價工作，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長之外；打造更好的國際營商環境吸引外資、引進海外高新技術人才都是爭取達成目標的手段。上海市宣誓要制定鼓勵外資企業利潤再投資等政策，引導外資更多投向先進製造業、現代服務業、高端服務業、高新技術、節能環保、數字經濟等領域，對於境外資本投資中國、投資上海勢將會有更多重大利多訊息。

今天上海市政府新一屆政府主要領導和上海市人民代表大會新一屆常委會主任會議成員，也分別集體亮相。

▲上海市政府新一屆市長及副市長，左起：張亞宏、解冬、劉多、郭芳、龔正(市長)、吳清、張小宏、華源、李政。（圖／記者趙禕攝）

▼上海市人民代表大會新一屆常委會主任、副主任及秘書長，左起：徐毅松、陳靖、周慧琳、董雲虎(主任)、鄭鋼淼、宗明、張全、謝堅鋼(秘書長)。（圖／記者趙禕攝）