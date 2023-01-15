羅東國小11萬元打造「銅鐘」遭竊6天尋回　休業式可以敲鐘了

▲羅東國小校鐘找回，19日休業式敲鐘傳統得以沿續。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭羅東國小120週年校慶紀念物，直徑63公分、重量超過20公斤、11萬元打造的復刻版銅質校鐘，日前，因校內風雨球場新建工程與鐘塔一併遷移，而銅鐘被拆下置於地面，9日竟傳出失竊，校方擔心學期末休業式沒鐘可敲，沒有放寒暑假的儀式感。警方經循線追查，14日查獲游姓嫌犯到案，並找回銅鐘。校方15日領回銅鐘，19日的休業式有鐘可敲，讓傳統得以沿續。

羅東國小上下課鐘聲是由電子鐘發出，而2018年籌辦120週年校慶時，校方由校史發現，日治時期校園內鐘塔上方原本有個銅鐘，上下課時是以人力敲鐘，後來只剩鐘塔，銅鐘不知去向，因此，校方以11萬元打造，刻有校徽復刻版的銅鐘，2021年完工裝上，學期末休業式都會敲鐘，給師生感受放寒暑假的傳統儀式感。

9日，校方發現因風雨球場新建工程，與鐘塔一併遷移被放於地面的銅鐘不見了，擔心19日學期末休業式沒鐘可敲，失去傳統感。警方獲報後，調閱監視畫面，先是查到涉案車輛車牌，再以車追人，14日查獲游姓嫌犯到案，隨即在宜蘭市大坡路一工寮找到9日凌晨1時許失竊銅的銅鐘。