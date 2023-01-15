東海大學撒1億3600萬獎學金吸學生！入選AI專班每年領12萬

▲東海大學將提供總額上億獎助學金給優秀學子，其中AI專班最受矚目，入選學生每年可領12萬元。（圖／東海大學提供，下同）



記者許權毅、游瓊華／台中報導

知名大學東海大學為了吸引優秀學子入學，將提供總額高達1億3600萬的全學年獎助學金，其中最具亮點的獎學金便是東海AI光點計畫智慧製造班，每人每年有12萬的獎助學金以及就業實習機會。

東海大學指出，近年來辦學卓越備受肯定，「2023企業最愛大學問卷調查」躍居全國第三名，中南部私校第一，國內唯一連續3年獲得永續典範大學獎、永續報告書獎及永續單項績效獎肯定的大學，連續17年獲得教育部教學卓越獎勵；指考分發考生最愛，榮登全國前十大熱門校系。

[廣告]請繼續往下閱讀...

東海為了吸引提供豐厚的資源培育一流人才，將提供全學年獎助學金總額高達新台幣1億3600萬元，包括校內各類獎助學金逾5500萬、政府獎助學金逾3600萬、工讀助學金逾4400萬、緊急紓困金逾70萬，另有多項其他單位團體捐贈之獎助學金設置於校內各院系。

此外，設有「優秀新生入學獎勵辦法」鼓勵優秀青年學子就讀，入學成績優異者，不限名額可獲得入學獎學金，人文理工不少科系也提供新生入學獎學金。而最受矚目的就是智慧製造班豐厚獎學金補助，入學獲選後除了一年高達12萬獎學金項目，還可以申請其他項目，並且可以優先獲得實習就業的機會。