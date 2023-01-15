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過年10大禁忌　初一別吃這東西

過年10大禁忌。（圖／翻攝「林霖開運」臉書）

▲春節10大禁忌。（圖／翻攝「林霖開運」臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

要過年了，命理老師林霖在臉書分享春節10大禁忌，包括初一不能吃稀飯、初三才能洗衣、垃圾要放到初五等。

1、大年初一早餐要吃乾飯，不可吃稀飯

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吃乾飯，代表一年家裡吃得豐富、大進財之意。

▼初一不能吃稀飯。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

▲粥,稀飯。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

2、忌灑水、掃地、倒垃圾

中國人相信「水主財，有土斯有財」，掃地會把家裡的財富和福氣都掃掉，垃圾要放到初五送窮為止，以示財庫豐盛一整年之意。

3、忌討債及借人錢財

如果春節期間討債與借錢，代表接下來的一整年為錢苦惱。

4、禁洗衣物

洗衣會將整年的財運與財富一起洗光光，到了初三才可以洗滌，以免得罪水神。

5、忌殺生、動剪刀

意味著「兇」與「破」之事，俗話說，「初一動了刀和剪，口舌是非全難免！」

▼農曆春節即將到來。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼春節,過年,春聯,寫春聯,毛筆,習俗,傳統。（圖／記者周宸亘攝）

6、忌打破碗盤器物

意味今年會有破運，如不慎打破碗盤，要趕緊唸「碎碎（歲歲）平安」，以化凶為吉。

7、忌向睡在床上的長輩拜年

如此會使長輩整年臥病在床。

8、忌五更提名，催動人起床

初一千萬不要直呼別人的姓名催起床，這樣代表被你叫的人，「一整年都要被他人催促做事」。

9、忌帶孝之人來拜年

如父母亡故尚未出殯，或未滿百日，以及還在做月子期間的產婦，均不宜前往寺廟上香，或到親戚朋友家中拜年，容易帶來意外災厄。

10、忌打小孩、啼哭、罵人、打架

代表「歹采頭（壞的預兆 ）」，容易引來小人官非。

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