　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國三兒洗床單　媽半夜進房一看腦袋空白

會考即將到來，一名媽媽發現就讀國三的兒子竟然尿床，震驚又無助之下上網匿名發問，網友們都相當心疼孩子，直呼「考試有那麼重要嗎？」（示意圖／123RF）

▲會考即將到來，一名媽媽發現就讀國三的兒子竟然尿床，震驚又無助之下上網匿名發問，網友們都相當心疼孩子，直呼「考試有那麼重要嗎？」（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

「會考快到了，我國三的兒子竟然壓力大到開始尿床，請問該怎麼辦？」一位媽媽在臉書社團匿名求助，瞬間吸引近500位網友留言，有網友感到心疼，疾呼「會考一點都不重要，快帶他出去玩」，也有網友斥責原PO「把孩子逼到這種程度，太可怕。」專家則認為孩子的狀況已需要專業諮商協助，若孩子行為已退化至幼稚園階段，除了解開心中的結，父母也要陪他再長大一次，慢慢讓孩子恢復成原本模樣。

這位媽媽在私密社團中匿名發文，她有天發現就讀國三的兒子正在洗床單，才知道兒子可能尿床，擔心尷尬就假裝不知情，後來在兒子房間發現一包尿布，晚上趁兒子熟睡時進房查看，確定兒子真的包尿布睡覺，媽媽頓時腦子一片空白、不知如何是好，猜測可能是因為會考進入倒數、壓力過大。

[廣告]請繼續往下閱讀...

後來媽媽趁著一次兒子生病，建議兒子包尿布才能睡得更好，藉機與兒子聊開，也勸兒子不要對會考壓力太大，最後，兒子希望媽媽能幫他拍背哄睡，說這樣會讓他更安心。事後，媽媽一方面覺得兒子似乎快樂不少，另一方面又覺得兒子已經是國中生，還需要包尿布、哄睡似乎不妥，但又矛盾如果這就是兒子紓壓的方式，難道要逼他改嗎？所以上網尋求大家意見。

國中會考將於5月登場，進入倒數階段，也讓許多國三生壓力愈來愈大。（示意圖／報系資料庫）

▲國中會考將於5月登場，進入倒數階段，也讓許多國三生壓力愈來愈大。（示意圖／CTWANT提供）

諮商心理師黃宜靜表示，尿床是一個複雜的問題，因為原因實在太多了。「除了可能有生理上的問題，其他如睡前喝太多水、吃太多利尿食物如西瓜等，都有可能，所以建議先觀察是不是長期的狀況。」

如果是長期狀況，又排除生理上的問題，就可能是壓力所導致的退化行為，通常會發生在「出現無法跨越的挑戰時」，黃宜靜說，其實每個人都可能因壓力而產生退化行為，但若是屬於自我要求高、完美主義、或希望符合別人期待者，就更可能出現這樣的狀況。

「比起以前，現在的孩子壓力大多了！」親職教育講師魏瑋志（澤爸）表示，除了一直存在的學業壓力之外，這一代的孩子還多了社群壓力，青少年的心智還在成長階段，或許外表長大了，但內心並不如大人想像得那樣堅強，所以父母最好能跟孩子有聊天的習慣，就能及早協助孩子排解壓力。

「壓力是一點一滴累積的，如果已經形成巨大的壓力，例如導致尿床等退化行為，這時候就需要專業協助，例如諮商等等。」澤爸說。

黃宜靜說，以上述的國三生為例，建議媽媽先從「洗床單」這件事，引導孩子說出尿床的事實，若排除生理問題，再詢問孩子是否願意尋求諮商協助，若孩子不願意，千萬不要立即強迫，而是再給孩子一段時間，若依舊有尿床情形，再勸孩子給自己、也給諮商師一個機會，同時告訴孩子能自己決定要說多少，希望透過諮商的方式讓孩子紓解壓力。

專家建議家長再忙碌，也要抽空與孩子聊聊天，除了提供家庭支持之外，也能了解孩子的煩惱與困擾。（示意圖／123RF）

▲專家建議家長再忙碌，也要抽空與孩子聊聊天，除了提供家庭支持之外，也能了解孩子的煩惱與困擾。（示意圖／CTWANT提供）

「此外，爸媽也要陪著孩子再長大一次！」黃宜靜說，例如上述國中生包尿布、希望媽媽拍背哄睡，短期或許可行，但必須漸漸讓孩子變得不再依賴，例如從拍背變成睡前好好聊天、或擁抱一下，否則恐怕會影響青少年的心智。

黃宜靜解釋，因為青少年是發展自我認同的重要階段，例如認識自己要成為怎樣的人，如果一直需要媽媽拍背哄睡，那青少年就會擔心「自己是不是不會長大」，但他們同時又想享受媽媽的陪伴，夾雜在兩種情緒之中，就會影響心理穩定度，所以父母一開始將孩子視為嬰兒般呵護是可行的，但要逐步調整陪伴的方式，協助孩子成長到目前年紀的獨立狀態，才能幫助孩子回歸正軌。

延伸閱讀
青少年尿床2／自殺增多！14歲以下成長10倍　來不及了解孩子「他就跳下去」
深山裡的甜蜜1／吳寶春都說讚　這對父子傳承《台灣府志》黑糖古法
凌晨被搖醒「我爸媽來了」…他狼狽落跑嘆：房東通風報信　1關鍵被酸爆

ET快訊
專家示警：1跡象注意了！　是心臟病最危險警訊
國三兒洗床單　媽半夜進房一看腦袋空白
趕「除籍」最後一刻回家　終於免隔離！北京湧現台商返鄉潮
大咖女星嘆宋逸民只會放話　「還要忍你到幾時」
謝和弦開砲「她賣弄淫蕩跟唱片高層上床」　圈子超淫亂

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

過年10大禁忌　初一別吃這東西

國三兒洗床單　媽半夜進房一看腦袋空白

學測第三天考數B、社會　最後提醒看這「記得帶有效證件」

凌晨規模5.2地震　最大震度2級

輔大陳若儀喊追到底！深夜再發7聲明　「台灣司法還我公道」

今降12℃全台雨！吹10級強風明探8度　過年更冷恐有寒流

人類也是生鮮！她「還活著就腐壞」死後秒飄異味　特掃師感慨

乘客打翻飲料　北捷「神速清乾淨」效率驚呆法籍男：在歐洲不可能

濃霧來襲　金廈小三通專案、台金飛機航班大亂

氣象局深夜再發「8縣市低溫特報」　全台轉雨最低跌剩6度

男嗨坐遊樂設施包突飛走　瞬間垮臉：我沒心情玩...

極簡女1天餐費不到100元　網全驚呆：我1餐就破百...

理髮廳阿姨見帥氣老外　狂摸眉毛讚：好漂亮❤️

(G)I-DLE「到舒華故鄉」Minnie狂撂中文　雨綺討壓歲錢「她們聽不懂」姐姐反擊！

醉漢闖北科大宿舍佔床睡翻　睡夢中旁邊躺男生嚇到報警

許維恩懷孕了！公開寶寶心跳聲　感動：我們的禮物..意外曝光性別

吳宗憲談小甜甜事件「男人別動手」　指宋逸民「扯太多」：漏洞就出來嘛

狄鶯放閃孫鵬「我愛他全部」　當面讚老公「零缺點」...小S請他先出去XD

爸幫女兒綁馬尾謎之邏輯　峰迴路轉➜綁了一個寂寞

男友堅持雪蓮子＝蓮子 打賭輸女友賠500元XD

過年10大禁忌　初一別吃這東西

國三兒洗床單　媽半夜進房一看腦袋空白

學測第三天考數B、社會　最後提醒看這「記得帶有效證件」

凌晨規模5.2地震　最大震度2級

輔大陳若儀喊追到底！深夜再發7聲明　「台灣司法還我公道」

今降12℃全台雨！吹10級強風明探8度　過年更冷恐有寒流

人類也是生鮮！她「還活著就腐壞」死後秒飄異味　特掃師感慨

乘客打翻飲料　北捷「神速清乾淨」效率驚呆法籍男：在歐洲不可能

濃霧來襲　金廈小三通專案、台金飛機航班大亂

氣象局深夜再發「8縣市低溫特報」　全台轉雨最低跌剩6度

驚悚片！桃園轎車路口左轉...外送員撞上空中翻滾重摔

最新民調：藍36.7%挺侯友宜選總統　綠57.7%支持賴清德

桃園區112年寒冬送暖　1732戶弱勢家庭受助

民進黨主席今補選　蘇貞昌：盼黨員讓賴清德更有力量

賞花去！　石門水庫300棵「低海拔梅樹」提前綻開

桃美館典藏新書分享　284件新進典藏品集結出版

第2屆縣市盃環境教育電競大賽　台東3小將參加全國總決賽

過年10大禁忌　初一別吃這東西

挨批撒幣救官位　蘇貞昌自比忠臣袁崇煥「難道要開天窗嗎？」

《冰雪奇緣》艾莎真的Let It Go！　特技失手墜5公尺重摔影片曝

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

生活熱門新聞

氣象局8縣市低溫特報　全台轉雨最低剩6度

今23:15開始送神！4禁忌大公開「會衰一整年」

海軍上將黃猿兼差打工　辛酸畫面流出

「輔大陳若儀」要求記者會辦圓山飯店！律師開嗆了

「輔大陳若儀」深夜再發7聲明　「還我公道」

凌晨規模5.2地震　最大震度2級

哥每天帶女友回家啪啪！母單弟聽聲音：好殘忍

國三兒洗床單　媽半夜進房一看腦袋空白

尾牙抽中50萬！眾人喊捐出來...她霸氣回「3字」

一夜入冬！明天起氣溫跳水　最冷時間出爐「低溫狂掉下探9度」

快訊／斷崖式大降溫來了！8縣市低溫特報　1縣市暴跌下探6度

今降12℃全台雨　過年更冷恐有寒流

「送神日」來了！6禁忌曝...1動作害家運不順

國道恐怖三寶壓線奔馳　駕駛竟閉眼睡死

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

水族館閃光燈狂拍！大魚「暴衝」撞牆流血亡

才新婚4個月　21歲女被丈夫斬首碎屍

謝和弦突開砲「她賣弄淫蕩跟唱片高層上床」！

氣象局8縣市低溫特報　全台轉雨最低剩6度

今23:15開始送神！4禁忌大公開「會衰一整年」

田慎節喊設立性專區：沒什麼一炮不能解決

7億流量YouTube頻道宣布「停更」

海軍上將黃猿兼差打工　辛酸畫面流出

愛到一半「經血被撞出」！他聞腥味秒軟　慾女羞喊再一次

房客賴著不走「1原因吃定房東」！房仲也搖頭

獨／蔡明忠認「對不起股東」！　在防疫險慘賠學到「風控失靈」

「輔大陳若儀」要求記者會辦圓山飯店！律師開嗆了

他大便沖不下去！醫示警：1器官發炎了　不理恐罹癌王

「輔大陳若儀」深夜再發7聲明　「還我公道」

對朋友最大方慷慨的3大星座

更多

最夯影音

更多
男嗨坐遊樂設施包突飛走　瞬間垮臉：我沒心情玩...

男嗨坐遊樂設施包突飛走　瞬間垮臉：我沒心情玩...
極簡女1天餐費不到100元　網全驚呆：我1餐就破百...

極簡女1天餐費不到100元　網全驚呆：我1餐就破百...

理髮廳阿姨見帥氣老外　狂摸眉毛讚：好漂亮❤️

理髮廳阿姨見帥氣老外　狂摸眉毛讚：好漂亮❤️

(G)I-DLE「到舒華故鄉」Minnie狂撂中文　雨綺討壓歲錢「她們聽不懂」姐姐反擊！

(G)I-DLE「到舒華故鄉」Minnie狂撂中文　雨綺討壓歲錢「她們聽不懂」姐姐反擊！

醉漢闖北科大宿舍佔床睡翻　睡夢中旁邊躺男生嚇到報警

醉漢闖北科大宿舍佔床睡翻　睡夢中旁邊躺男生嚇到報警

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面