國三兒洗床單　媽半夜進房一看腦袋空白

▲會考即將到來，一名媽媽發現就讀國三的兒子竟然尿床，震驚又無助之下上網匿名發問，網友們都相當心疼孩子，直呼「考試有那麼重要嗎？」（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

「會考快到了，我國三的兒子竟然壓力大到開始尿床，請問該怎麼辦？」一位媽媽在臉書社團匿名求助，瞬間吸引近500位網友留言，有網友感到心疼，疾呼「會考一點都不重要，快帶他出去玩」，也有網友斥責原PO「把孩子逼到這種程度，太可怕。」專家則認為孩子的狀況已需要專業諮商協助，若孩子行為已退化至幼稚園階段，除了解開心中的結，父母也要陪他再長大一次，慢慢讓孩子恢復成原本模樣。

這位媽媽在私密社團中匿名發文，她有天發現就讀國三的兒子正在洗床單，才知道兒子可能尿床，擔心尷尬就假裝不知情，後來在兒子房間發現一包尿布，晚上趁兒子熟睡時進房查看，確定兒子真的包尿布睡覺，媽媽頓時腦子一片空白、不知如何是好，猜測可能是因為會考進入倒數、壓力過大。

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後來媽媽趁著一次兒子生病，建議兒子包尿布才能睡得更好，藉機與兒子聊開，也勸兒子不要對會考壓力太大，最後，兒子希望媽媽能幫他拍背哄睡，說這樣會讓他更安心。事後，媽媽一方面覺得兒子似乎快樂不少，另一方面又覺得兒子已經是國中生，還需要包尿布、哄睡似乎不妥，但又矛盾如果這就是兒子紓壓的方式，難道要逼他改嗎？所以上網尋求大家意見。

▲國中會考將於5月登場，進入倒數階段，也讓許多國三生壓力愈來愈大。（示意圖／CTWANT提供）

諮商心理師黃宜靜表示，尿床是一個複雜的問題，因為原因實在太多了。「除了可能有生理上的問題，其他如睡前喝太多水、吃太多利尿食物如西瓜等，都有可能，所以建議先觀察是不是長期的狀況。」

如果是長期狀況，又排除生理上的問題，就可能是壓力所導致的退化行為，通常會發生在「出現無法跨越的挑戰時」，黃宜靜說，其實每個人都可能因壓力而產生退化行為，但若是屬於自我要求高、完美主義、或希望符合別人期待者，就更可能出現這樣的狀況。

「比起以前，現在的孩子壓力大多了！」親職教育講師魏瑋志（澤爸）表示，除了一直存在的學業壓力之外，這一代的孩子還多了社群壓力，青少年的心智還在成長階段，或許外表長大了，但內心並不如大人想像得那樣堅強，所以父母最好能跟孩子有聊天的習慣，就能及早協助孩子排解壓力。

「壓力是一點一滴累積的，如果已經形成巨大的壓力，例如導致尿床等退化行為，這時候就需要專業協助，例如諮商等等。」澤爸說。

黃宜靜說，以上述的國三生為例，建議媽媽先從「洗床單」這件事，引導孩子說出尿床的事實，若排除生理問題，再詢問孩子是否願意尋求諮商協助，若孩子不願意，千萬不要立即強迫，而是再給孩子一段時間，若依舊有尿床情形，再勸孩子給自己、也給諮商師一個機會，同時告訴孩子能自己決定要說多少，希望透過諮商的方式讓孩子紓解壓力。

▲專家建議家長再忙碌，也要抽空與孩子聊聊天，除了提供家庭支持之外，也能了解孩子的煩惱與困擾。（示意圖／CTWANT提供）

「此外，爸媽也要陪著孩子再長大一次！」黃宜靜說，例如上述國中生包尿布、希望媽媽拍背哄睡，短期或許可行，但必須漸漸讓孩子變得不再依賴，例如從拍背變成睡前好好聊天、或擁抱一下，否則恐怕會影響青少年的心智。

黃宜靜解釋，因為青少年是發展自我認同的重要階段，例如認識自己要成為怎樣的人，如果一直需要媽媽拍背哄睡，那青少年就會擔心「自己是不是不會長大」，但他們同時又想享受媽媽的陪伴，夾雜在兩種情緒之中，就會影響心理穩定度，所以父母一開始將孩子視為嬰兒般呵護是可行的，但要逐步調整陪伴的方式，協助孩子成長到目前年紀的獨立狀態，才能幫助孩子回歸正軌。

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