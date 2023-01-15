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大陸 大陸焦點 特派現場

公寓樓梯間火警！孝孫「臉被燻黑」跳窗逃生　崩潰喊：我沒奶奶了

▲▼公寓樓梯間火警。（圖／翻攝微博）

▲公寓樓梯間火警，男孩跳窗逃生後崩潰喊「我沒奶奶了」。（圖／翻攝微博）

記者柯振中／綜合報導

湖南益陽日前發生火警，一處公寓的樓梯間失火，火勢快速蔓延，導致一對祖孫受困。受困的男孩僥倖逃生後，在家門外崩潰哭喊「我沒奶奶的」，畫面相當悲痛，所幸在鄰居、消防員的合力救援下，成功將奶奶搶救出來、人也還清醒著，沒有發生遺憾。

綜合陸媒報導，湖南益陽12日發生了車禍，一處公寓的樓梯間失火，火勢快速蔓延，導致一對祖孫受困。年輕的孫子被火勢薰得滿臉烏黑，最後成功從窗戶爬出、跳下一樓獲救。

不過，孫子獲救後沒有喜悅，反而是當場哭喊「我沒有奶奶了」，當時他目睹奶奶倒在火勢當中，已經「死在裡面了」，接著不斷哭嚎。

▲▼公寓樓梯間火警。（圖／翻攝微博）

▲旁邊有好心人借出手機，讓男孩可以打電話給消防員，讓男孩十分感動，還下跪致謝。（圖／翻攝微博）

所幸鄰居立即出言安慰，可能只是暈倒，並立刻要求撥打電話叫消防員來處理。不過，因為男孩的手機碰上高溫、無法使用，旁邊有好心人立刻出借，他也感動得下跪致謝，接著立刻撥打電話。

最後在眾人合力幫忙下，成功救出了男孩的奶奶，奶奶也意識清楚、能夠自己走路，算是不幸中的大幸。男孩情緒相當激動，最後發現奶奶活著走出樓梯間，也不斷喊著「謝謝你，這麼多好人」。

▼所幸最後祖孫倆成功逃生。（圖／翻攝微博）

▲▼公寓樓梯間火警。（圖／翻攝微博）

貼文曝光後，不少大陸網友深受感動，不禁留言直喊，「就是說鄰居搶救得很及時啊，還好都沒有受傷」、「遠親不如近鄰，這個時候就體現出來了，不過還好人沒事」、「讓人心疼又感動的故事，男子是一位孝順的孩子，冬天天氣乾燥，用電用火要確保安全」、「真的是令人動容啊，幸好人都平安無事！」

 

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