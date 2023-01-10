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華航推新商務艙機上餐！1／15起上線　搭機爽吃「燈燈庵」日料

▲▼中華航空攜手以「自然流」著稱的東京名店「燈燈庵」餐廳，1月15日起在日本航線推出豪華商務艙/商務艙專屬日式餐點。（圖／記者李宜秦攝）

▲中華航空攜手以「自然流」著稱的東京名店「燈燈庵」餐廳，1月15日起在日本航線推出豪華商務艙/商務艙專屬日式餐點。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

東京名店「燈燈庵」餐廳首度與航空公司合作，將於中華航空攜手於本月15日起在日本航線推出豪華商務艙/商務艙專屬日式餐點，同時搭配全新日式餐具。

華航表示，凡搭乘華航日本旗艦航線豪華商務艙/商務艙的旅客，包括台北(桃園)至東京成田、大阪、福岡及名古屋、松山-東京羽田、高雄-東京成田及大阪航線，可享用到「燈燈庵」唯一海外授權店、東京本店派駐的日籍料理長廣中新輝及台北主廚陳威廷為華航特別設計的機上日式餐點。

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首季推出「初春御膳 翔」，主菜為黑毛和牛照燒，嚴選日本和牛佐以芥末子照燒醬濃縮入味，搭配口感香甜的北海道夢美人米。未來也將隨季節更迭，提供旅客當令的主菜選項。

「初春御膳 翔」從前菜到甜點多以台灣在地食材為基礎，處處別出心裁。前菜融合懷石料理的「八寸」元素，將代表季節性的食材盛為一盤，相當考驗師傅刀工，每一樣都得切成一寸一口的大小，使用金針菇、莧菜、燻製合鴨等本地食材為主，採日式手法製成八道小點，碰撞出台日合璧的味覺饗宴。

另外煮物的紅蘿蔔、栗子南瓜、椎茸、冬筍，炸物的牛蒡唐揚，漬物中的柿子、小黃瓜，以及甜點的芋頭、野薑花、紅心芭樂、黑糖和紫心地瓜等，也通通產自台灣。

餐點裡最特別的，是東京燈燈庵本店著名菜色「勾玉豆腐」和「黑糖饅頭」。勾玉豆腐利用腰果、葛粉、牛奶及鮮奶油，配以日本柴魚及昆布製作的柴魚高湯凍、芥末，經過 5 道手續、耗費近 40 分鐘，最後撒上台灣烏魚子粉製作而成；黑糖饅頭則是濃郁黑糖外皮，包裹產自台灣的綿密紫薯，先蒸後炸，火候、時間都得精準掌握，才能做出外酥內軟、口感層次豐富的特色甜點。

▲▼中華航空攜手以「自然流」著稱的東京名店「燈燈庵」餐廳，1月15日起在日本航線推出豪華商務艙/商務艙專屬日式餐點。（圖／記者李宜秦攝）

▲華航與屢次獲得國際設計大獎的知名品牌 JIA 品家合作，聯名推出全新日式餐具襯托精緻美食。（圖／記者李宜秦攝）

另外，華航與屢次獲得國際設計大獎的知名品牌 JIA 品家合作，聯名推出全新日式餐具襯托精緻美食。此次設計靈感來自於日本傳統漆器及蒔繪工藝，將春賞櫻、夏花火、秋戀楓、冬玩雪的四季意象表現在器皿上。

新式餐碗以「領略四季之美，賞盡櫻火楓雪」的概念，將日本四季特色轉化為符號帶入器型當中，旅客用餐結束後能看見餐盤底部的小驚喜，在航程五感體驗之餘，創造第六感的感知與回憶。

醋物盤、前菜盤及筷架是以櫻花為器型的「春櫻」，櫻花花瓣的設計加上盤上的櫻花圖騰，充滿浪漫氣息；筷架則是用華航梅花 LOGO 結合櫻花花瓣，巧妙連結春櫻與華航的企業識別。

主菜盤、煮物盤是「夏花火」，器型上方開口處向外擴展，好似花火向上綻放，用餐完畢後，盤底能看見花火圖騰；「秋楓」系列展現在米飯碗及味噌湯碗上，以色釉漸層來表現屬於秋天的楓紅色，米飯碗底部則帶有楓葉圖騰。

用餐後上呈的是「冬雪」，包含甜點盤、水果盤和日式茶杯，兩件一組的甜點和水果盤組合後是個可愛的小雪人，茶杯盤上則有雪花圖騰，提起茶杯就能看見，呼應華航想帶給旅客的驚喜感。

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