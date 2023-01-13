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民進黨桃園議員吳宗憲連任落敗...賄選遭約談未到　2人被聲押

▲前民進黨籍桃園市議員吳宗憲去年選舉爭取連任失敗，但遭檢舉透過樁腳以買票賄選，桃檢昨天指揮新北、桃園市調處搜索其樁腳、里長等人到案，但無卻未到案。（圖／翻攝自吳宗憲臉書）

▲前民進黨籍桃園市議員吳宗憲去年選舉爭取連任失敗，但遭檢舉透過樁腳買票賄選，桃檢昨天指揮新北、桃園市調處搜索，並帶回其樁腳、里長參選人等人到案，但吳卻通知未到案。（圖／翻攝自吳宗憲臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

前民進黨桃園市議員吳宗憲去年選舉尋求連任失利，桃園地檢署接獲檢舉，指稱吳涉嫌透過里長參選人、樁腳等人，選前以每票1,000到2,000元向選民行賄，桃園地檢署昨（12）日指揮新北市、桃園市調處搜索，並帶回近10名相關人士接受調查，檢方複訊後將許姓里長參選人與吳姓樁腳向地院聲押，其餘則以1至2萬元交保或無保請回。

檢調懷疑，吳宗憲透過樁腳或里長參選人向不特定選民行賄買票，儘管吳宗憲連任失利，專案人員掌握證據後，昨天發動搜索帶回相關人士到案調查，截至目前為止，檢方並向法院聲押許姓里長參選人與吳姓樁腳，仍由地院開庭中。

據指出，62歲的吳宗憲為桃園觀音地區資深民代，從觀音鄉民代表連任4屆議員，過去是國民黨籍，2016年選舉期間曾公開發表退黨聲明，並表明支持蔡英文連任總統，遭國民黨開除黨籍，後來索性加入民進黨，後來當選第一、二屆市議員，去年底尋求第三任市議員卻意外落敗。

據了解，桃園檢調發動這波查察賄選案，吳宗憲被約談卻未到案接受調查，檢方透露，如果再度通知未到案，不排除發出傳票拘提。

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