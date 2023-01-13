陸商務部長視訊會見美中貿易會長　籲中美經貿重回正軌

▲中國商務部部長王文濤（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸商務部長王文濤12日視訊會見美中貿易全國委員會會長艾倫（Craig Allen），雙方就中美經貿關係、中國擴大開放等議題交換意見。王文濤呼籲美方，正確看待中國發展給美國和給世界帶來的機遇，推動中美經貿關係早日重回正軌。

據大陸商務部官網消息，王文濤表示，中國商務部願與美方相關部門一起，共同落實「習拜會」達成的重要共識，按照相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，求同存異，進行理性、務實、專業的溝通，推動合作，為雙邊關係注入積極動力。

王文濤指出，中美雙方擁有廣泛共同利益和合作空間；美國政府以「戰略競爭」定義中美關係，對華採取一系列貿易投資限制措施和保護主義做法，損害了兩國企業和民眾的利益，「希望美方正確看待中國發展給美國、給世界帶來的機遇，按照兩國元首指明的方向，推動中美經貿關係早日重回正軌。」

王文濤表示，14億多人口的中國實現現代化，對包括美國企業在內的全球企業意味著巨大機遇，中方願常態化聽取包括美資在內的外資企業意見，不斷完善市場化、法治化、國際化的營商環境。

據官網消息，艾倫表示，希望雙方從一些具體問題入手，加強溝通合作，增強互信；美中貿委會長期以來致力於推動兩國工商界交流，願繼續支持兩國企業開展合作，為雙方務實合作創造良好環境。