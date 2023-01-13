新低！陸入境陽性率降至11.9%　莊人祥估中國春節將爆三波疫情

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中國大陸入境篩檢陽性率再降！中央流行疫情指揮中心今（13）日公布最新採檢結果，1月11日機場入境陽性率降至11.9%，小三通入境陽性率降至7.6%，創下新低。陽性率從1月1日首日每4人有1人確診，到11日每10人才有1人確診。指揮中心發言人莊人祥分析，中國當地疫情呈現一波一波，且在1月8日之後已經改變傳染模式，估計受春運影響整體會有三波疫情。

國內1月1日起全面針對中國入境航班乘客執行唾液PCR篩檢，指揮中心今（13）日公布最新採檢結果，1月11日有1685人從桃園、松山2機場入境，檢出陽性個案201人，陽性率11.9％，同日金馬小三通乘客春節專案復航有66人入境，5人陽性，陽性率7.6%，雙創11天來的新低。據指揮中心統計，從1月1日至1月11日總計有15232人，陽性確診有2488人，整體陽性率16.3％。

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▲▼中國大陸入境落地PCR採檢，指揮中心公布機場、小三通1/11陽性率。（圖／指揮中心提供）

中國入境陽性率從首日25%，到11日降至11.8%(機場與金馬小三通平均)，相當於從每4人有1人確診，降至每10人有1人確診。莊人祥分析，陽性率變化牽涉到中國大陸各地疫情演化與組成，當地一波疫情可能有下降，但不管如何，入境採檢及早發現陽性，可以讓確診者與家人避免接觸，仍可以降低相關境外移入影響。

莊人祥也提到，本來就預期中國大陸疫情會是一波一波，未來還會有至少兩波疫情，因為現在春運期間人群流動，原本都市的疫情可能來到鄉下，之後春節結束，又會從鄉下回到都市，整體來說會有三波疫情，因此針對中國入境旅客的採檢措施仍預計持續到1月底。

至於國內疫情，過去三天都呈現本土病例降幅超過2成，莊人祥表示，目前看起來可能是從高峰剛下來，預期會持續下降，有可能已經出現反轉，相關模型推估下周一公布。