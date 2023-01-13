15歲青少年打三劑後染疫！呼吸困難送急診　住院近1個半月死亡

▲指揮中心1/13公布新增確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（13）日公布國內新增53例新冠死亡個案，其中最年輕是一名15歲青少年，有先天疾病、接種三劑疫苗，9月底快篩陽性，隔天病況惡化到急診，後續因為呼吸窘迫插管住加護病房使用呼吸器治療，住院近1個半月，仍不幸因病況惡化過世。

中央流行疫情指揮中心今(13)日公布國內新增21,384例本土個案，另增353例境外移入，確診個案中新增53例死亡。另新增通報168例新冠中重症，其中117例中症，51例重症。

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指揮中心指出，今日新增53例本土病例死亡個案，為29例男性、24例女性，年齡介於10多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、50例具慢性病史、32例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年9月30日至今(2023)年1月10日，死亡日期介於去年11月12日至今年1月10日。

▲▼指揮中心公布本土病例分析、新增中重症及死亡個案。（圖／指揮中心提供）

指揮中心今日公布1例特殊死亡個案，為15歲男生，有先天性心臟病等多重慢性病史，接種3劑新冠疫苗，9/28發燒有呼吸道症狀，9/29快篩陽性確診，9/30出現呼吸困難及意識變化至急診，10/1因呼吸窘迫收住加護病房插管使用呼吸器治療，後續因多重併發症持續住院，11/12不幸因病況惡化過世，死因為新冠肺炎併敗血性休克及心肺衰竭、先天性心臟病。

據指揮中心統計，青少年(13-18歲)死亡個案累計共計8例， 包括肺炎7例(均有慢性病史)和心肌炎1例。