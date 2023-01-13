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賴清德批「疑美論」暗藏2024算盤　郭正亮3點分析破解

記者崔子柔／綜合報導

副總統賴清德被外界認為可能參選2024總統大選，而他近日提到，「不要讓有心人士懷疑美國言論成功」，似乎是在批評新北市長侯友宜元旦談話中所說「勿作強國棋子」，前民進黨立委郭正亮則分析，賴清德是默默在把民進黨塑造成親美派，國民黨則是親中派。

賴清德說台灣現在瀰漫著「疑美論」，郭正亮12日在節目《亮劍台灣》表示，他覺得賴清德的論述相當危險，還可能害到自己，民進黨在九合一大選慘敗，背景其實就是這句話，接著桃園市前市長鄭文燦又說兩岸論述需要調整，導致「抗中保台」被負面標籤操作。

▲副總統賴清德於松澤宮替吳怡農助講。（圖／記者林敬旻攝）

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▲副總統賴清德參選黨主席，近來啟動一連串「向黨員報告」座談會。（圖／記者林敬旻攝）

郭正亮提到，這種說法變成兩岸戰爭牌、恐懼牌，也在社群上獲得許多轉發，很多人會聯想到俄烏戰爭，認為兩岸要打仗，自然票會流失，「抗中」會讓人想到戰爭，但「保台」才是本事，他認為，去年美國眾議院前議長裴洛西來台引發圍台軍演，民進黨政府所做的動作就失去了公信力，根本沒有準備好。

郭正亮分析，賴清德會批評疑美論有三個重要原因，第一，是發覺2024不能用「抗中保台」拿票，用「和平保台」和國民黨比也沒有勝算，因為民進黨整天在刺激中共，所以決定先和美國示好，主打美台關係好，就是能保護台灣。

第二，國民黨的訴求簡單明瞭就是「避戰」，侯友宜說不要當強國的棋子，也就是國民黨2024的總論述，郭正亮指出，所以第三點，賴清德想要的發展，就是綠營被定義是親美派，藍白是親中派。

郭正亮說，賴清德、民進黨想用這套避而去談「抗中」，所以引導到「你們不能去批美國，因為我們能不能保護自己，最重要就是能不能鞏固住台美關係，所以我們不能疑美」，等到國民黨回過神，民進黨已經勝出了。

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