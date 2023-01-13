五星級飯店也搶發6000！　裕元推註冊APP「抽星宇東京雙人機票」

▲裕元花園推註冊APP送6000大紅包，還可抽星宇東京雙人機票。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

政府還稅於民，將普發6000元現金，台中五星級飯店，裕元花園酒店搭上風潮，今（12）日宣布推出數位會員APP，超前部署加碼發放市值超過6000元的大紅包，送給所有新加入的會員。只要下載註冊完成便可於3日內在APP中免費取得，另外APP會員還有機會抽中星宇航空價值五萬元的東京來回雙人機票。

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▲裕元花園酒店APP推出消費滿額可獲紅利點數。（圖／記者游瓊華攝）



館方表示，今起裕元會員APP正式上線，整合館內餐飲、客房、俱樂部會員並對外開放招募新會員免費加入，這次會員招募將全館所有消費活動均納入紅利積點系統中，消費100元就能獲得一點，會員在館內消費還可享入會禮、生日禮、折扣等優惠。

▲台中港酒店推搖獎機抽親子套房住宿。（圖／記者游瓊華翻攝）



至於位在海線的台中港酒店在新春期間推出搖獎機活動，活動期間1月20日至29日，於館內消費累計滿500元即可參加抽獎。台中港酒店表示，這次準備500份獎項，包括價值2萬8000元的港口套房、1萬6800元的親子主題房等豐富獎項，新春期間邀請消費者試手氣，把握機會抽大獎。

▲即日起至2023年12月31日為止到日本BIC CAMERA，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。BIC CAMERA目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／BIC CAMERA提供）