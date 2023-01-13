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對抗環境病毒　家事達人：善用智慧科技家電助攻新年大掃除

消費中心／綜合報導

當與病毒共存成為後疫情新常態，許多家庭對環境清潔更加重視，除了養成良好的居家衛生習慣，一年一度的過年大掃除勢必要將空間徹底清潔消毒，迎接新氣象！想在過年期間讓打掃事半功倍，善用科技家電將更省力，科技家電品牌Dyson推出迄今為止首款能捕捉病毒的無線吸塵器—Gen5Detect™無線吸塵器，採用全機密封過濾系統與HEPA濾網，能夠捕捉99.99%小至0.1微米的顆粒物，並鎖住99.9%的H1N1和MS2病毒，輕鬆實現零死角深層清潔，維持室內潔淨與減少環境病毒就可以健康過好年。

▲▼對抗環境病毒　家事達人：善用智慧科技家電助攻新年大掃除。（圖／資料照）

▲家事達人建議新年掃除可搭配Dyson科技家電，在後疫情時代讓隱形的微塵及病毒無所遁形。（圖／資料照，下同）

打掃要邏輯清楚！高效清潔關鍵：「先乾後濕」更省力　科技輔助更省時

居家灰塵含有多種過敏原、病毒、塵蟎等，會隨著人或物品的移動飄落在室內的不同角落聚積，若不清理便容易造成健康威脅。迎接新年家家戶戶都會為室內環境進行深度清潔，但到底該如何在有限的時間完成高效清掃，輕鬆打造健康防疫宅？許多人容易看到哪裡髒、就掃哪裡，一整天下來不僅沒掃好還累到不行！家事達人陳映如建議，進行深層打掃邏輯要清楚，除把握「先乾後濕」、「由上到下」兩大原則，更可善用科技家電提升打掃效率！

首先要採取「先乾後濕」原則，陳映如指出，因為濕擦不只會讓灰塵結塊卡在隙縫中而更難清潔，也容易讓細菌吸附於抹布中，可善用吸力強勁的吸塵器先去除灰塵、髒污或毛髮後，再針對局部難纏污漬用抹布濕擦乾淨。萬一時間真的不夠，吸地板絕對比拖地更重要。此外，要「由上到下」先把燈罩、櫃子等家中高處灰塵集中掃落至地上，最後再吸地板，才更省時省力。

▲▼對抗環境病毒　家事達人：善用智慧科技家電助攻新年大掃除。（圖／資料照）

▲陳映如建議過年大掃除，把握「先乾後濕」、「由上到下」兩大原則，並善用科技家電輔助提高清掃效率。

智慧科技家電Dyson Gen5Detect無線吸塵器　讓打掃更有成就感

今年過年特別早，善用智慧科技家電才能在後疫情時代做好全方位掃除及深度清潔。Dyson Gen5Detect無線吸塵器採全新設計的Fluffy Optic™智慧光學偵測吸頭，可深入掃除讓現代人最在意但肉眼不可見的微塵細菌無所遁形，而且光學照明範圍比前一代多了2倍，讓掃除更有效率。

▲▼對抗環境病毒　家事達人：善用智慧科技家電助攻新年大掃除。（圖／資料照）

▲Dyson Gen5Detect無線吸塵器採全新設計的Fluffy Optic™智慧光學偵測吸頭，可深入掃除讓現代人最在意但肉眼不可見的微塵無所遁形。

全機密封過濾系統與HEPA濾網經過測試證明，能夠捕捉99.99%小至0.1微米的顆粒物，包括H1N1和MS2病毒，有效防止清潔過程中污染物洩露並過濾出潔淨的空氣，避免家庭清掃過程中可能的二次污染。

▲▼對抗環境病毒　家事達人：善用智慧科技家電助攻新年大掃除。（圖／資料照）

▲Dyson Gen5Detect無線吸塵器採用全機密封HEPA過濾系統，能夠捕捉99.99%小至0.1微米的顆粒物，鎖住空氣中的病毒。

同時，Dyson Gen5Detect無線吸塵器利用壓電式聲學感應技術，即時動態回饋灰塵資料和地面清潔程度，並透過LCD螢幕顯示4種尺寸的顆粒物殘留狀況圖表，即時給予清潔指引。有了智慧數據輔助，更能隨時掌握清潔成效與進度，讓打掃清潔度不再只是「憑感覺」，以更科學的方式，讓打掃更有成就感。

▲▼對抗環境病毒　家事達人：善用智慧科技家電助攻新年大掃除。（圖／資料照）

▲Dyson Gen5Detect無線吸塵器全新灰塵偵測 LCD螢幕，以智慧數據輔助提供深層清潔證明。顏色指示棒呈藍色表示微塵量高，建議繼續打掃；綠色表示微塵量低，可前往下一個打掃區域。

▲▼對抗環境病毒　家事達人：善用智慧科技家電助攻新年大掃除。（圖／資料照）

▲因應不同打掃需求，Dyson Gen5Detect的「內建除塵及隙縫吸頭」一按即可從地面模式(右上圖)轉換為手持模式(右下圖)，無須在打掃過程中來回走動更換吸頭。

後疫情時代外在環境汙染源多，陳映如建議大家，常接觸的冰箱把手、門把、開關務必要時時清潔並消毒。Dyson Gen5Detect無線吸塵器有多元吸頭滿足居家空間不同角落、材質等清潔需求，讓打掃更有效率。搭配「內建除塵及隙縫吸頭」一按即可切換手持模式，清潔牆面接縫或其他難以觸及的邊邊角角，在生活中非常實用。

忙碌上班族的年末打掃大絕招：視線所及整潔優先

陳映如提醒，過年期間應針對一年只清潔一次的地方，像是布沙發、床墊、窗簾百葉窗等，或是平時易積灰塵卻容易被忽略的地方，如間接照明的天花板內側、燈罩、櫃子或畫框頂部、傢俱及牆面、地面間的隙縫等加強清潔；一些堆積厚重油汙的地方，如：爐架、抽油煙機濾網要先拆下來浸泡，等待廚房清潔劑溶解油汙的同時，則可以先去整理冰箱、擦拭電器表面，省下人力刷洗的時間；收納方面則可以準備數個大紙袋，以清潔動線方便為原則，將物品分類裝袋，日後再抽空一一就定位，這樣打掃才會省力。

但眼看新年進入倒數，許多上班族可能來不及將生活空間一一打掃乾淨，萬一不得已必須啟動「懶人清潔術」，陳映如也建議可優先把家中桌面、餐桌、書桌等較大面積的地方快速收拾淨空，並搭配Dyson科技家電快速清除髒汙，維持玄關、客餐廳等視線所及之處整理成乾淨整齊的狀態，就能輕輕鬆鬆準備健康迎新年。

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