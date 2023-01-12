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灌籃高手1996年絕版週刊少年Jump　海外代購賣出近萬元高價

▲《灌籃高手》電影《THE FIRST SLAM DUNK》5名主角聲優全換。（圖／翻攝自IG／slamdunk_movie）

▲《灌籃高手》電影《THE FIRST SLAM DUNK》明（1/13）起將在台上映。（圖／翻攝自IG／slamdunk_movie）

記者洪菱鞠／台北報導

經典漫畫《灌籃高手》全新電影版《THE FIRST SLAM DUNK》本周五（1/13）將在台上映，許多人已經等不及衝一波，想進戲院重溫童年回憶，這股熱潮也帶動周邊商品買氣，網購及拍賣平台搜尋量、銷量皆有攀升之外，其中灌籃高手1996年絕版週刊少年Jump更是賣出近萬元高價，Q版公仔在一個月銷出百件，M.I.C.真人版公仔近期也很搶手，再掀搜集浪潮。

灌籃高手雖然是近30年的卡通動漫，至今人氣不墜，是粉絲們心中的經典神作，隨著電影推出登上大銀幕，周邊商品也跟著一起熱賣，東森購物網站上海外嚴選商城搭上熱潮，推出公仔擺飾、湘北隊服、手機殼等可以入手收藏；蝦皮購物觀察，僅短短一周，「灌籃高手」關鍵字在品類熱搜排行榜即上升27個名次，相關周邊買氣和上個月對比更明顯成長2成，其中除漫畫外，以作工精細的擬真角色模型最熱門。

灌籃高手周邊（圖／露天市集提供）

▲週刊少年Jump 最後一號1996 no. 27。（圖／露天市集提供）

露天市集也發現「灌籃高手」關鍵字搜尋量近一週較上一週暴增2倍，訂單數成長70%、銷量更是成長1.3倍，平均單價來到1,300元～1,600元左右，熱銷商品包含玩具公仔、漫畫、電影票卡、DVD、球衣、海報等；而在各種熱銷商品，其中絕版的灌籃高手1996年最後一版週刊少年Jump，在海外代購中竟賣到9,900多元超高價，從日本千葉縣售出，同款商品也還有9,700元左右在日本東京，賣出一本少一本。

灌籃高手周邊（圖／露天市集提供）

▲灌籃高手Q版公仔。（圖／露天市集提供）

灌籃高手玩具公仔也是很多人的搜集重點，露天市集指出，2022年底最熱門兩個商品，第一個「Q版公仔」12月上架一個月，單一賣家銷售就超過百件；另一個搶手的是「M.I.C.湘北隊5人套裝組」，以超經典動作、精緻細節表現出每個角色特徵。另外熱搜的還是櫻木花道32公分公仔、1/4的赤木晴子寫實版公仔，積木樂高的灌籃高手人物也很受歡迎，頭部可以轉換表情與換髮型，三個月已賣了110多件。

灌籃高手周邊（圖／露天市集提供）

▲▼M.I.C.湘北隊5人套裝組附特典、1/4 赤木晴子寫實版。（圖／露天市集提供）

灌籃高手周邊（圖／露天市集提供）

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