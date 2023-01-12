蘇貞昌何時走？歷任15閣揆下台時間總整理　春節「除舊布新」最多

▲總統蔡英文、行政院長蘇貞昌。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

行政院長蘇貞昌請辭傳言不斷，府院皆僅強調待立院會期結束後會討論，內閣何時改組成各界關注焦點。回顧我國1996年第一次民選總統以來，共有15位被任命的閣揆，他們下台的原因不盡相同，但時間點多選在立法院審查中央政府總預算的會期結束，也就是春節前後。

▲閣揆任期一覽，紅底為春節前後。（圖／記者皮心瑀製）

前總統李登輝1996年上任，與其搭檔參選的時任行政院長連戰於1997年9月1日請辭，專任副總統，而閣揆一職由蕭萬長接任，任內國內爆發本土型金融風暴，在野的民進黨和新黨1999年提出不信任案，是我國憲政史上提出倒閣案的首例，卻以失敗收場。同年底蕭萬長與時任國民黨主席的連戰參選正副總統落選，最終於2000年5月20日政黨輪替下台。

2000年，民進黨的陳水扁獲選為總統，找來國民黨籍的唐飛擔任閣揆，不過卻因為施政理念的巨大差異，尤其以核四續不續建為最大難題，後來以健康為由請辭，當了189天的行政院長，於2000年10月5日交接給張俊雄。

張俊雄作為陳水扁時代的第二任閣揆後，接下棘手的核四難題，但因宣布停建引起反彈，在2002年2月1日立法院改選後辭去行政院院長一職，交接給游錫堃，時間點落在農曆年前9天。

游錫堃為扁政府時期任期最長也是支持度最高的閣揆，因為2004年選舉未能完成國會過半的目標，當了10976天的行政院長後請辭下台，於2005年2月1日交接給謝長廷，時間點落在農曆年前6天。

謝長廷接下閣揆，大部分閣員也還是游內閣的閣員留任，而在他任期內發生高雄捷運外勞弊案，衝擊了民進黨形象，連帶影響2005年的縣市長大選，民進黨慘敗，2006年1月25日謝長廷以總預算案覆議未獲國會支持為由，在農曆年前4天下台，由蘇貞昌接下第5任閣揆。

蘇貞昌接下行政院長後對內閣大規模改組，後來因為參與黨內總統提名落敗，因此2007年5月21日向陳水扁提出內閣總辭獲准，最後由張俊雄回鍋接下閣揆，為扁政府任內的最後一位閣揆，於2008年5月20日交接給馬政府。

馬英九上任第一年找來東吳大學校長劉兆玄擔任行政院長，不料隔年2009年就因為八八風災造成嚴重的人命和財務損失，引起民眾質疑和不信任，2009年9月10日由吳敦義接下第2任閣揆。

吳敦義上任後，因為登記參選副總統辭職，於2012年2月6日交接給陳冲，時間則正好在元宵節當天。

陳冲任內台灣的景氣對策信號卻連續11個月為藍燈，引來批評。最終，陳冲因健康因素請辭，2013年2月7日內閣總辭，2月18日農曆正月初九交接給江宜樺。

江宜樺擔任行政院長期間，於2014年3月爆發了太陽花學運，期間被抗爭者質疑執法過當，當年年底月因國民黨在九合一選舉敗選而請辭行政院院長，12月8日由毛治國接任，而毛治國也因國民黨2016年總統跟立法委員敗選，於2016年2月1日請辭下台，由張善政接棒院長，時間點為農曆春節前6天。

2016年1月16日總統大選投票，政權再次輪替，蔡英文成為總統，5月20日任命無黨籍的林全為行政院長，任內推動不當黨產條例、一例一休、長期照顧計畫2.0、電業法修正、年金改革、前瞻基礎建設計畫、2025非核家園等政策，引發巨大反彈，2017年以完成階段性任務為由請辭獲准，於同年9月8日賴清德接棒，但因2018年11月民進黨在九合一選舉慘敗，於隔年1月13日內閣總辭，蔡英文總統遂任命蘇貞昌組閣，蘇於2019年1月14日上台至今已4年了，不僅是蔡總統任內任期最長的閣揆，也是總統民選以來，在位最久的閣揆。