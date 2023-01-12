　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蘇貞昌何時走？歷任15閣揆下台時間總整理　春節「除舊布新」最多

▲總統蔡英文、行政院長蘇貞昌出席「國防兵力結構調整」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文、行政院長蘇貞昌。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

行政院長蘇貞昌請辭傳言不斷，府院皆僅強調待立院會期結束後會討論，內閣何時改組成各界關注焦點。回顧我國1996年第一次民選總統以來，共有15位被任命的閣揆，他們下台的原因不盡相同，但時間點多選在立法院審查中央政府總預算的會期結束，也就是春節前後。

▲▼閣揆任期一覽。（圖／記者皮心瑀製）

▲閣揆任期一覽，紅底為春節前後。（圖／記者皮心瑀製）

前總統李登輝1996年上任，與其搭檔參選的時任行政院長連戰於1997年9月1日請辭，專任副總統，而閣揆一職由蕭萬長接任，任內國內爆發本土型金融風暴，在野的民進黨和新黨1999年提出不信任案，是我國憲政史上提出倒閣案的首例，卻以失敗收場。同年底蕭萬長與時任國民黨主席的連戰參選正副總統落選，最終於2000年5月20日政黨輪替下台。

2000年，民進黨的陳水扁獲選為總統，找來國民黨籍的唐飛擔任閣揆，不過卻因為施政理念的巨大差異，尤其以核四續不續建為最大難題，後來以健康為由請辭，當了189天的行政院長，於2000年10月5日交接給張俊雄。

張俊雄作為陳水扁時代的第二任閣揆後，接下棘手的核四難題，但因宣布停建引起反彈，在2002年2月1日立法院改選後辭去行政院院長一職，交接給游錫堃，時間點落在農曆年前9天。

游錫堃為扁政府時期任期最長也是支持度最高的閣揆，因為2004年選舉未能完成國會過半的目標，當了10976天的行政院長後請辭下台，於2005年2月1日交接給謝長廷，時間點落在農曆年前6天。

謝長廷接下閣揆，大部分閣員也還是游內閣的閣員留任，而在他任期內發生高雄捷運外勞弊案，衝擊了民進黨形象，連帶影響2005年的縣市長大選，民進黨慘敗，2006年1月25日謝長廷以總預算案覆議未獲國會支持為由，在農曆年前4天下台，由蘇貞昌接下第5任閣揆。

蘇貞昌接下行政院長後對內閣大規模改組，後來因為參與黨內總統提名落敗，因此2007年5月21日向陳水扁提出內閣總辭獲准，最後由張俊雄回鍋接下閣揆，為扁政府任內的最後一位閣揆，於2008年5月20日交接給馬政府。

馬英九上任第一年找來東吳大學校長劉兆玄擔任行政院長，不料隔年2009年就因為八八風災造成嚴重的人命和財務損失，引起民眾質疑和不信任，2009年9月10日由吳敦義接下第2任閣揆。

吳敦義上任後，因為登記參選副總統辭職，於2012年2月6日交接給陳冲，時間則正好在元宵節當天。

陳冲任內台灣的景氣對策信號卻連續11個月為藍燈，引來批評。最終，陳冲因健康因素請辭，2013年2月7日內閣總辭，2月18日農曆正月初九交接給江宜樺。

江宜樺擔任行政院長期間，於2014年3月爆發了太陽花學運，期間被抗爭者質疑執法過當，當年年底月因國民黨在九合一選舉敗選而請辭行政院院長，12月8日由毛治國接任，而毛治國也因國民黨2016年總統跟立法委員敗選，於2016年2月1日請辭下台，由張善政接棒院長，時間點為農曆春節前6天。

2016年1月16日總統大選投票，政權再次輪替，蔡英文成為總統，5月20日任命無黨籍的林全為行政院長，任內推動不當黨產條例、一例一休、長期照顧計畫2.0、電業法修正、年金改革、前瞻基礎建設計畫、2025非核家園等政策，引發巨大反彈，2017年以完成階段性任務為由請辭獲准，於同年9月8日賴清德接棒，但因2018年11月民進黨在九合一選舉慘敗，於隔年1月13日內閣總辭，蔡英文總統遂任命蘇貞昌組閣，蘇於2019年1月14日上台至今已4年了，不僅是蔡總統任內任期最長的閣揆，也是總統民選以來，在位最久的閣揆。   

ET快訊
快訊／13:15連兩震！規模4.4地震　高屏3級
快訊／地牛翻身！　南部劇烈搖晃
快訊／王思聰驚傳上海打人！　權威人士爆警方未公開內幕
快訊／職籃20年來首場「明星賽」！　時間地點公開
全民發6000領取資格確定！　比照五倍券辦理
快訊／戴資穎擊敗中國女將！　晉級馬來西亞公開賽8強
年終入帳「被多扣一筆錢」！　他見明細氣炸

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

2週前剛就職議員！　王鴻薇「16日宣誓就職立委」 正式進立院

張善政「抿兩口」紅酒後開車挨批　侯友宜：首長行程都非常滿

林智堅論文案余正煌稱「黨聯合公司攻我」　王鴻薇：耐人尋味

多圖／萬噸級「玉山艦」首次開箱　國軍秀直升機起落艦能力

國民黨內初選規則未定恐分裂？　侯友宜：不分你我團結在一起

不再支持王世堅、高嘉瑜！　黃越綏嘆：不懂他倆最近在演哪齣

全民發6000外籍人士也能領　行政院：資格比照五倍券辦理

藍黨團拒簽總預算協商　柯建銘「再溝通」：對國家影響他們能承擔？

趙少康、張亞中輪番表態選2024！　朱立倫：國民黨不要有內亂

蘇貞昌何時走？歷任15閣揆下台時間總整理　春節「除舊布新」最多

小A辣直播哽咽「分手像一場夢」　鬆口「情斷原因」：還能做朋友

尾牙扮「阿凡達」掀高潮！　與同事排排站超像走錯棚

做生煎包給外國朋友吃　他咬一口驚：太美味！

妹化妝直男哥好奇狂發問　爆笑回應噴定妝→臉太乾

Hani拿套套嬌喊：今天要做兩次　全是夢..狂求朴宣浩「當ㄆ友」

宋逸民怒掀小甜甜雙面說謊　還原真相：害我們身敗名裂！

2歲娃捲袖幫爸洗臭襪子　媽笑：果然是上輩子情人

鳥奴「左右開弓」猛吸鸚鵡　露銷魂表情：有穀物味❤

天兵駕駛搬肥料忘拉手煞！ 拖板車衝對街撞毀民宅鐵門

薛仕凌《出軌》再現超狂演技　 被懷疑兇手...「有證據嗎」網發毛

2週前剛就職議員！　王鴻薇「16日宣誓就職立委」 正式進立院

張善政「抿兩口」紅酒後開車挨批　侯友宜：首長行程都非常滿

林智堅論文案余正煌稱「黨聯合公司攻我」　王鴻薇：耐人尋味

多圖／萬噸級「玉山艦」首次開箱　國軍秀直升機起落艦能力

國民黨內初選規則未定恐分裂？　侯友宜：不分你我團結在一起

不再支持王世堅、高嘉瑜！　黃越綏嘆：不懂他倆最近在演哪齣

全民發6000外籍人士也能領　行政院：資格比照五倍券辦理

藍黨團拒簽總預算協商　柯建銘「再溝通」：對國家影響他們能承擔？

趙少康、張亞中輪番表態選2024！　朱立倫：國民黨不要有內亂

蘇貞昌何時走？歷任15閣揆下台時間總整理　春節「除舊布新」最多

LIVE／「確診數上下波動」高峰趨勢有變？王必勝最新說明

快訊／13:15連兩震！發生「規模4.4地震」　最大震度3級

南韓尹錫悅首提「擁核論」！靠國內技術自行研發核武　力抗北韓威脅

2週前剛就職議員！　王鴻薇「16日宣誓就職立委」 正式進立院

「西華富邦」2.9億交易...晚3年揭露　內行曝可能原因

蘇晏霈「火辣露半球」15次披白紗！婆婆親手驗貨：很軟Q

本土劇女星「原來超有料」！透視婚紗照太兇　網：跌倒會有東西掉出來

張善政「抿兩口」紅酒後開車挨批　侯友宜：首長行程都非常滿

林華韋邀請回台執教　酒井光次郎：不想輸給威助學弟

林智堅論文案余正煌稱「黨聯合公司攻我」　王鴻薇：耐人尋味

雞蛋糕妹「一件式」秀美腿 她嬌喊：這闆娘很可以！

政治熱門新聞

全民發6000！特別條例一次看　施行到2025年12月31日止

普發6000元！政院通過共享特別條例　執行到2025年

新內閣名單曝！　陳建仁、鄭文燦搭檔

快訊／準備發現金了！　行政院會明將通過特別條例草案

賴清德讓蔡英文怒了？　郭正亮曝陳建仁接閣揆原因：不要低估他

全民發6000外籍人士也能領　行政院：資格比照五倍券辦理

獨／賴清德掌黨揆　蔡英文文宣大將不排除離開政治圈

年後拿6000元！　行政院會今將通過「特別條例草案」

傳將接行政院長　陳建仁回應了

陳明通突喊：林智堅是冤案　他曝戰略

傳新閣揆將與賴清德爭2024？　鄭運鵬轟「荒謬」：沒能耐辭職參選

黃捷搭流水席熱潮：高雄辦桌果然是最棒的a

快訊／15共機、4共艦擾台　可攜飛彈大型無人機「雙尾蠍」越中線

陳炫劭拘留埃及　外交部證實找到人

更多熱門

相關新聞

藍黨團拒簽總預算協商　柯建銘「再溝通」：對國家影響他們能承擔？

藍黨團拒簽總預算協商　柯建銘「再溝通」：對國家影響他們能承擔？

民進黨團11日召開記者會指控藍營未在協商結論簽名、拖延菸害防制法立法，國民黨團11日憤而撤回延會決議、拒簽總預算協商結論。對此，民進黨團總召柯建銘13日表示，每年朝野協商很多插曲，政治就是如此，相信國民黨也有壓力，總預算協商好不容易從4000多案變120案，不簽可以嗎？對國家的影響國民黨可以承擔嗎？

趙少康、張亞中表態選　朱立倫：國民黨不要有內亂

趙少康、張亞中表態選　朱立倫：國民黨不要有內亂

蘇貞昌有過　功勞仍不容抹煞

蘇貞昌有過　功勞仍不容抹煞

「陳建仁組閣是蔡英文傀儡」　王鴻薇加碼酸高端代言人

「陳建仁組閣是蔡英文傀儡」　王鴻薇加碼酸高端代言人

內閣改組呼聲高！　朱立倫轟「閣揆換誰都一樣」

內閣改組呼聲高！　朱立倫轟「閣揆換誰都一樣」

關鍵字：

民進黨國民黨

讀者迴響

熱門新聞

岩盤大規模崩塌！壓毀明隧道25m驚悚空拍照曝光　1/15下午5時搶通

即／蘇花大清水隧道驚傳坍方！雙向交通中斷

獨／運大麻「E奶網紅」遭通緝　驚傳去世

全民發6000！特別條例一次看　施行到2025年12月31日止

辣妹尾牙喝ㄎㄧㄤ送醫！護理師：胸罩到鎖骨

研究：得過新冠肺炎「3大重要器官」會加速老化

尾牙玩遊戲！女同事舌吻男友「舒服吧」

男女神都被拍過哈菸！

宋先生小甜甜家庭觀不健全　阿BEN怒譙

普發6000元！政院通過共享特別條例　執行到2025年

男廟裡焚一柱香發抖　路人驚報警

下單老回購零件　PO對話養狗人秒懂

LINE新年大禮「39款可愛貼圖」！一鍵免費下載

深田恭子扮不倫人妻全脫光！「共浴老公+床戰鮮肉小王」

流水席新娘效應？深夜吐心酸「受委屈」挨轟

更多

最夯影音

更多
小A辣直播哽咽「分手像一場夢」　鬆口「情斷原因」：還能做朋友

小A辣直播哽咽「分手像一場夢」　鬆口「情斷原因」：還能做朋友
尾牙扮「阿凡達」掀高潮！　與同事排排站超像走錯棚

尾牙扮「阿凡達」掀高潮！　與同事排排站超像走錯棚

做生煎包給外國朋友吃　他咬一口驚：太美味！

做生煎包給外國朋友吃　他咬一口驚：太美味！

妹化妝直男哥好奇狂發問　爆笑回應噴定妝→臉太乾

妹化妝直男哥好奇狂發問　爆笑回應噴定妝→臉太乾

Hani拿套套嬌喊：今天要做兩次　全是夢..狂求朴宣浩「當ㄆ友」

Hani拿套套嬌喊：今天要做兩次　全是夢..狂求朴宣浩「當ㄆ友」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面