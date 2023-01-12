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俄稱奪下鹽鎮烏否認　美將提供「愛國者系統」訓練

▲▼烏東頓內茨克州城鎮蘇勒答爾（Soledar）近日爆發兩軍激戰。（圖／路透）

▲烏東頓內茨克州城鎮蘇勒答爾（Soledar）近日爆發兩軍激戰。（圖／路透） 

文／中央社

俄羅斯傭兵組織瓦格那集團宣布，已經掌控烏東鹽礦小鎮蘇勒答爾；烏軍強調持續激戰中，否認俄軍掌控當地。與此同時，美國宣布將訓練約百名烏克蘭人員使用及維護愛國者系統。

●俄稱拿下蘇勒答爾承認傷亡慘重 烏否認鹽鎮陷落
瓦格那集團（Wagner Group）創辦人普里格津（Yevgeny Prigozhin）宣布，「瓦格那部隊已控制蘇勒答爾（Soledar）全部地區」。克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，俄軍行動「戰術成功，但是那代價高昂，我們的戰士壯烈成仁」。

不過烏克蘭東部軍區司令部發言人奇列瓦蒂（Serhiy Cherevatyi）強調，烏軍沒有讓俄軍突破前線，「現正持續激戰中，當地情況複雜」、「巴赫姆特（Bakhmut）附近戰況激烈程度堪比第二次世界大戰」。蘇勒答爾鎮位在巴赫姆特東北方，兩地相隔約僅7公里。

▲▼ 愛國者飛彈防空系統。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲美國將訓練烏軍操作愛國者飛彈防空系統。（示意圖／達志影像／美聯社）

●美：將訓練百名烏軍操作愛國者
美國國防部發言人賴德（Pat Ryder）准將10日告訴記者：「訓練烏克蘭部隊使用愛國者防空系統（Patriot）的工作最快下週將在奧克拉荷馬州的西爾堡（Fort Sill）展開…這項訓練將讓90到100名烏克蘭軍人在預計持續數個月的訓練過程中操作、維護並維持這套防禦系統。」

俄羅斯駐美國大使安托諾夫（Anatoly Antonov）對此回應，美方計劃訓練烏克蘭軍人，教他們使用愛國者飛彈，這是美方參與在烏克蘭衝突的進一步證明，「再次證實華府站在基輔當局納粹罪犯這一邊」、美國要「藉烏克蘭之手，在戰場上盡可能地對俄羅斯造成傷害」。

●杜魯道：採購美製防空系統贈烏
美國總統拜登、加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）在墨西哥首都墨西哥市參加北美領袖高峰會。兩人10日結束會談後，杜魯道表示，加拿大將採購美製國家先進防空系統（NASAMS）捐贈烏克蘭。

加拿大國防部長安南德（Anita Anand）說，這套系統價值3.02億美元（約新台幣92億元），可協助烏克蘭抵抗俄羅斯大規模轟炸烏國重要基礎設施。

●德外長突訪烏東 承諾更多武器助入歐盟
德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）10日突然造訪烏東哈爾科夫巿（Kharkiv），承諾對烏提供更多武器，並給予「更多具體協助」，幫烏克蘭加入歐盟。

作為增加軍事支援的一環，繼德國上週承諾提供烏克蘭「貂鼠式」（Marder）戰車後，貝爾伯克承諾再給更多武器，但未具體說明是哪些武器。她還表示，德國政府將提供2000萬歐元（約新台幣6.64億元）用在排雷工作，另提供2000萬歐元讓烏國使用星鏈（Starlink）網路終端機。

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