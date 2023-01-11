台灣玩具圖書館 x Gogoro　門市逾3個月回收超過2公噸二手玩具

▲台灣玩具圖書館 x Gogoro從玩具募集到共享貨櫃。（圖。擷取自余良玲臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

台灣玩具圖書館協會建立二手玩具循環系統，去年10月起結合全台 Gogoro 門市，化身為公益基地，發起「玩具換換愛」公益行動，於全台門市設置玩具回收箱，吸引超過2100組家庭投入，不但回收超過2公噸的二手玩具，更募集到10萬元捐款支持玩具傳愛偏鄉兒童，強力發揮品牌力量、集眾之人力以行動實踐環保減碳與社會關懷。

除了募集與傳愛， Gogoro 也深度參與玩具重生的每個環節，於日前(8)日舉辦「FUN 電市集、讓愛永續」活動，號召超過百位車主及民眾共同捲起袖子共同整理二手玩具，從分類玩具到清潔玩具，連損壞的玩具也不放過。

為支持台灣玩具圖書館2025落成於桃園楊梅的玩具共享園區計畫，Gogoro 捐贈玩具共享貨櫃一座，從大片玻璃透出一朵朵小朋友玩著二手玩具的燦爛笑容，生動呈現出以循環和歡笑交織出的永續願景，也邀請大眾支持「玩具共享園區」計畫，讓更多玩具再生的美夢成真。

台灣玩具圖書館協會18年來，建立全世界最大的二手玩具循環系統，並經由企業號召全民總動員，還攜手永續移動先驅 Gogoro ，從玩具募集、玩具整理、推廣募款、到共享貨櫃，完整旅程帶動車主齊心打造全台最大玩具共享園區。