認定謝曉星性騷擾！　行政院20頁調查報告出爐

▲原能會主委謝曉星。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

原子能委員會主委謝曉星去年被爆出上班找女祕書喝咖啡，還言語霸凌下屬，行政院長蘇貞昌立即指示由李孟諺秘書長召集組成專案小組。歷經3個月調查、約談，結果出爐，專案小組一致通過認定謝曉星對女性部屬之言行涉及性別歧視，報告另移送監察院調查究責。對此，謝曉星旋即請辭，行政院長蘇貞昌也令即起免職。

根據行政院調查報告，被調查人對秘書或機要之選任，以及對部屬工作配置及請假之對待，因性別而有不當之差別待遇；另於選任秘書或機要人員之標準及進行面試時，關注受僱者身高、年齡、外貌、星座、血型及家庭或婚育情況等無關工作能力之私人問題，成立性別工作平等法第7條之性別歧視。

此外，行政院調查報告也提到，被調查人對部分女性部屬有緊盯注視、過度接近或肢體接觸，以及評論女性部屬之身材、化妝或衣著打扮等言行，構成性別工作平等法第12條第1項規定要件，成立敵意性工作環境之性別騷擾。

專案小組表示，在本件個案進行調查同時，行政院也啟動盤點檢討現行防治性騷擾機制有無不足之處，發現針對行政機關首長涉性騷擾事件，以及雇主本人在職場所為性騷擾之處罰，現行法令規定之處理機制未盡完備，羅秉成政務委員已召開相關會議，指示各部會應修正性騷擾防治相關規定，以完備行政機關之性騷擾案件處理機制，並強化對被害人保護，落實性騷擾防治；另亦責成性別平等處督導各機關加強公務人員（含政務人員）之性別平等教育訓練與宣導，強化性別騷擾防治意識。