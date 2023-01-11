兩岸關係回得去嗎？　國台辦提出「兩項」協商關鍵點

▲裴洛西去年八月訪台，解放軍擴大軍演，再次引發台海危機。（圖／路透）

記者任以芳／北京報導

美國前眾議院議長裴洛西2022年8月訪台後，兩岸關係變得更加緊張複雜，兩岸關係是否還能回到過去？大陸國台辦發言人馬曉光今(11日)指出，未來不管台灣是哪個政黨執政，只要台灣當權者堅持「九二共識」、反對「台獨」，兩岸關係就能和平穩定發展。

台媒今在國台辦記者會提問，「去年八月裴洛西訪台後，兩岸關係變得更加緊張，大陸方面進也多次提及兩岸主導權以及目標是祖國統一，但絕大多數的台灣民眾還是希望兩岸和平。若2024不管是台灣哪一個政黨輪替，願意重申『九二共識』 ，全體台灣民意也希望維持現狀、『一中各表』，兩岸關係是否能回得去？」

馬曉光首先指出，「不回答有關台灣內部政局演變的假設性問題。「九二共識」是兩岸關係和平發展的政治基礎，是推動兩岸關係和平發展的定海神針。」

他指出，不管台灣是哪個政黨執政，只要台灣當權者堅持「九二共識」、反對「台獨」，兩岸關係就能和平穩定發展，兩岸同胞就能受益，台海和平穩定就有保障。

▲ 大陸國台辦發言人馬曉光 。（圖／記者任以芳攝）

延續國台辦主任宋濤新年寄語也表示，「今年大陸將與台灣各界有識之士就兩岸關係和國家統一開展廣泛深入協商」。要如何界定誰才是「有識之士」，大陸如何決定協商的人選，能夠真正代表台灣大多數民眾的心聲？

馬曉光強調，「和平統一、一國兩制」是我們解決台灣問題的基本方針。無論推動兩岸關係和平發展，還是推進實現祖國和平統一進程，都離不開協商對話。

他再次重申立場，願在一個中國原則和「九二共識」基礎上，推進同台灣各黨派、各界別、各階層人士就兩岸關係和國家統一開展廣泛深入協商。「誰認同『九二共識』、真心維護兩岸關係和平發展、維護台海地區和平穩定，我們就跟誰協商對話。」