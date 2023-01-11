台版《華爾街之狼》！　神級「正妹業務」行銷手法曝光

▲業務員羅振原（右）兜售神匠未上市股票，還傳自己與名車的合照，吸引被害人投資。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

光電大老謝正雄教授2013年創辦神匠科技，在業界名聲響亮，公司在2021年由基金投資人宋奕慶接任，改搭電動車熱潮，宣稱加入鴻海成立的電動車MIH聯盟，且接獲大筆無人機訂單。投資人指控，神匠公司2020年開始對外兜售股票，由業務員在街頭或以電話攔人等行銷方式吸引投資人，手法與李奥納多主演的《華爾街之狼》相似，都是遊走灰色地帶賣未上市股票，還派出穿著光鮮亮麗的美女、帥哥業務員招攬投資。

本刊調查，2021年起，神匠公司大量銷售未上市股票，當時神匠創辦人謝正雄已逐漸淡出公司，由自稱是豐盛投顧王永富、上鼎投資林承宇及黃渝婷、林裕程、林恩瑜等業務員透過電話行銷或郵寄投資目錄方式，亂槍打鳥找人投資，不少人聽到一張股票可賺10幾萬元，加上在網路上查到不少神匠創意公司的正面報導，因此匯款投資。

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▲投顧業務員搭上電動車熱潮，製作說帖向被害人兜售神匠未上市股票。

被害人有退休人士、家庭主婦及社會新鮮人，離譜的是，還有一名投資人是在走出台北市忠孝復興捷運站時遇到業務員推銷，她留電話給對方後，業務員開始緊迫盯人，互加LINE後不斷致電宣稱利多，最後這名投資人匯了150餘萬元買股。

▲神匠未上市股票在2021年大量出售，除了用電話及在街頭推銷，也派出美女業務員（圖）招攬投資。

另有一名從事金融業的女子在接到推銷電話後，禁不起對方密集行銷攻勢，聊了3小時後決定投資，過程中對方會傳股市動態及媒體利多報導等訊息，勸投資人再加碼，還有業務員傳衛生署前署長楊志良的身分證影本截圖給投資人，宣稱楊也有投資，這投資人因此匯了近300萬元買股，至今後悔不已。

投資人說，股東戶號破千，被害人可能有上千人，吸金逾億，至今都還等不到股票上市櫃，股票恐成壁紙，投資人周女士向本刊表示，當時一位叫羅振原的業務員向她說，神匠大股東要釋股，買下後3個月股價將可翻倍售出。

▲業務員去年初傳LINE訊息吹噓神匠股票會漲至150元，被害人加碼後，股票至今未上市，業務員也已退群組失聯。

為此，她親自到貝爾斯國際管理顧問公司見神匠創辦人謝正雄，雖未多聊，但看到確實是有名的光電學大老本尊，加上業務員再三保證沒問題，她遂決定拿出660萬元買股，不料3個月過去，股票不僅沒人買，羅振原的態度還很冷淡，她於是前往工研院找謝正雄想問個明白，不料謝卻建議她提告。

周女認為，謝正雄與業務羅振原及股東黃惠菁等人均是共犯結構，除了未經政府許可就販賣未上市股票，還打著謝正雄在光電學界的名號招攬投資人，再涉嫌以每股盈餘（EPS）10元、訂單很好等不實訊息，誘騙投資人買股，結果股民買多少就套多少，謝正雄卻在出脫自己與親人的神匠持股後，另再創辦新公司，認為謝一干人等均已涉犯「證券詐欺罪」，因此向台北地檢署提告並要求民事賠償。

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