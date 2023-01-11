　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台版《華爾街之狼》！　神級「正妹業務」行銷手法曝光

業務員羅振原（右）兜售神匠未上市股票，還傳自己與名車的合照，吸引被害人投資。（讀者提供）

▲業務員羅振原（右）兜售神匠未上市股票，還傳自己與名車的合照，吸引被害人投資。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

光電大老謝正雄教授2013年創辦神匠科技，在業界名聲響亮，公司在2021年由基金投資人宋奕慶接任，改搭電動車熱潮，宣稱加入鴻海成立的電動車MIH聯盟，且接獲大筆無人機訂單。投資人指控，神匠公司2020年開始對外兜售股票，由業務員在街頭或以電話攔人等行銷方式吸引投資人，手法與李奥納多主演的《華爾街之狼》相似，都是遊走灰色地帶賣未上市股票，還派出穿著光鮮亮麗的美女、帥哥業務員招攬投資。

本刊調查，2021年起，神匠公司大量銷售未上市股票，當時神匠創辦人謝正雄已逐漸淡出公司，由自稱是豐盛投顧王永富、上鼎投資林承宇及黃渝婷、林裕程、林恩瑜等業務員透過電話行銷或郵寄投資目錄方式，亂槍打鳥找人投資，不少人聽到一張股票可賺10幾萬元，加上在網路上查到不少神匠創意公司的正面報導，因此匯款投資。

[廣告]請繼續往下閱讀...

投顧業務員搭上電動車熱潮，製作說帖向被害人兜售神匠未上市股票。

▲投顧業務員搭上電動車熱潮，製作說帖向被害人兜售神匠未上市股票。

被害人有退休人士、家庭主婦及社會新鮮人，離譜的是，還有一名投資人是在走出台北市忠孝復興捷運站時遇到業務員推銷，她留電話給對方後，業務員開始緊迫盯人，互加LINE後不斷致電宣稱利多，最後這名投資人匯了150餘萬元買股。

神匠未上市股票在2021年大量出售，除了用電話及在街頭推銷，也派出美女業務員（圖）招攬投資。（讀者提供）

▲神匠未上市股票在2021年大量出售，除了用電話及在街頭推銷，也派出美女業務員（圖）招攬投資。

另有一名從事金融業的女子在接到推銷電話後，禁不起對方密集行銷攻勢，聊了3小時後決定投資，過程中對方會傳股市動態及媒體利多報導等訊息，勸投資人再加碼，還有業務員傳衛生署前署長楊志良的身分證影本截圖給投資人，宣稱楊也有投資，這投資人因此匯了近300萬元買股，至今後悔不已。

投資人說，股東戶號破千，被害人可能有上千人，吸金逾億，至今都還等不到股票上市櫃，股票恐成壁紙，投資人周女士向本刊表示，當時一位叫羅振原的業務員向她說，神匠大股東要釋股，買下後3個月股價將可翻倍售出。

業務員去年初傳LINE訊息吹噓神匠股票會漲至150元，被害人加碼後，股票至今未上市，業務員也已退群組失聯。

▲業務員去年初傳LINE訊息吹噓神匠股票會漲至150元，被害人加碼後，股票至今未上市，業務員也已退群組失聯。

為此，她親自到貝爾斯國際管理顧問公司見神匠創辦人謝正雄，雖未多聊，但看到確實是有名的光電學大老本尊，加上業務員再三保證沒問題，她遂決定拿出660萬元買股，不料3個月過去，股票不僅沒人買，羅振原的態度還很冷淡，她於是前往工研院找謝正雄想問個明白，不料謝卻建議她提告。

周女認為，謝正雄與業務羅振原及股東黃惠菁等人均是共犯結構，除了未經政府許可就販賣未上市股票，還打著謝正雄在光電學界的名號招攬投資人，再涉嫌以每股盈餘（EPS）10元、訂單很好等不實訊息，誘騙投資人買股，結果股民買多少就套多少，謝正雄卻在出脫自己與親人的神匠持股後，另再創辦新公司，認為謝一干人等均已涉犯「證券詐欺罪」，因此向台北地檢署提告並要求民事賠償。

更多鏡週刊報導
【光電教父捲吸金2】在便利商店面交股票　她退休金全押換回一疊紙
【光電教父捲吸金3】軍規高科技轉商用擁百億商機　謝正雄賣光股票淪被告
【光電教父捲吸金】打交大光電教父名號賣未上市股　小股東怒噴神匠創意吸金逾億

 
ET快訊
流水席新娘不甘「被騙婚」爆討150萬分手費！　對話曝光炸鍋
蘇貞昌傳今辭閣揆　陳建仁接任、鄭文燦接副手
流水席新娘深夜真心話　賠上3年感情想通「男生是詐騙集團」
下波全台有雨　「大跳水探8℃」急凍5天
WHO：新變種病毒蔓延　建議長途航班乘客佩戴口罩

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「清原芋圓」遭控欺壓加盟主：生意很好都假象

他私訊「小孩是不是12／8男生的」　名醫：驗DNA或分手

手機警報大叫預備！　5大電信今下午4時測試災防訊息

本土確診白肺插管！　醫：沒隔離床位只能轉院

迪化街布商10家倒7家　他卻逆風發13個月年終！尾牙完就入帳

流水席新娘不甘「被騙婚」爆討150萬分手費！　對話曝光炸鍋

台版《華爾街之狼》！　神級「正妹業務」行銷手法曝光

下波全台有雨　「大跳水探8℃」急凍5天

流水席新娘深夜真心話　賠上3年感情想通「男生是詐騙集團」

看奇異博士遭收8000元！他見「失控的帳單」傻眼：買到奇異勃士？

重提17年前周玉蔻「地上爬」　王世堅嗆：我尊重70歲老太太

《營業中》變「動物園」驚見鱷魚！　鬼鬼嚇呆...庹宗康、浩子「落荒而逃」

邵庭爆料女星「錄影遲到+飆罵攝助」　曝她吼：不用講敬語？..全場傻眼

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

控制前後時間差→全倒　2顆保齡球超狂組合技！

郭書瑤用「保險套」當手機防水袋！　郭子乾、許孟哲傻眼：會油油的捏XD

奎丁曝「1個月嘿咻次數」：像屍體　可談女女戀「嘴唇非常軟」

奴才扮恐龍與黑柴追逐戰　累歪坐地休息秒被逼上工

女兒送手機當生日禮物　爸氣音讚嘆：iPhone～

6歲來台德女嘆台灣教育　批學生好可憐、浪費時間

「清原芋圓」遭控欺壓加盟主：生意很好都假象

他私訊「小孩是不是12／8男生的」　名醫：驗DNA或分手

手機警報大叫預備！　5大電信今下午4時測試災防訊息

本土確診白肺插管！　醫：沒隔離床位只能轉院

迪化街布商10家倒7家　他卻逆風發13個月年終！尾牙完就入帳

流水席新娘不甘「被騙婚」爆討150萬分手費！　對話曝光炸鍋

台版《華爾街之狼》！　神級「正妹業務」行銷手法曝光

下波全台有雨　「大跳水探8℃」急凍5天

流水席新娘深夜真心話　賠上3年感情想通「男生是詐騙集團」

看奇異博士遭收8000元！他見「失控的帳單」傻眼：買到奇異勃士？

辜仲諒：亞職商機上看4兆「不輸台積電」　未來藍圖曝光

蕭敬騰終於回台！「不定居大陸2原因曝光」　慘被抵制悲吐：受委屈

陽光男大生尋短　租屋處變凶宅掉價117萬元！房東找合租者求償敗訴

「清原芋圓」遭控欺壓加盟主：生意很好都假象

傻眼影片曝！　「媽寶新郎」婚禮上大吸母乳還合照

營養師曝「4種肥肚」改善秘訣！啤酒肚、壓力肚飲食重點不同

温貞菱密戀孫沁岳「關係中很主動」　香閨隨給住穿情侶裝現身街頭

光顧台南50年湯圓老店「驚見老闆娘是金馬影后！」　顧客幸運求合照

蕭景田「買票影片」曝光！　林杏兒文宣夾現金牛皮紙袋

00770殖利率衝10％、股民僅2千多　專家：可布局

面試遭多人圍毆2分鐘片瘋傳　警證實「是真的」背後真相曝光

生活熱門新聞

冷氣團要來了！雪崩式暴跌13度

聽眾會客！「我在案發現場」見面會開放報名

派克雞排漲到一片95　業者回應了

吳夢夢激凸挨轟影響市容！她霸氣回應了

下波全台有雨　「大跳水探8℃」急凍5天

流水席新娘第9集！淚嘆感情受傷治不好

他破解50嵐「吃錢Bug」　店員笑擊落！

流水席人妻完結　未婚夫親曝真實年紀

丟丟妹「臉全變了」！鐵粉看傻：別整成塑膠

郭台銘、王金平合體發紅包！印8字引遐想

流水席新娘不甘被騙婚　討150萬分手費對話曝

老師自辦謝師宴　學生每人出1200

看奇異博士遭收8000元！他見失控的帳單傻眼

大葉大學驚爆掏空校產　6000師生沒飯吃

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

冷氣團要來了！雪崩式暴跌13度

聽眾會客！「我在案發現場」見面會開放報名

「零負評網紅」第2胎性別公布了！　小名是2歲女兒取的

派克雞排漲到一片95　業者回應了

借宿男友家3年！她做1事被趕走　網：活該啦

嘖嘖洗碗機募資千萬　人妻領不到貨無法退款

400萬人領錢了！　勞保、國保等各項給付1／19入帳

輔大校花配合男友嘿咻「像屍體」

吳夢夢激凸挨轟影響市容！她霸氣回應了

麥當勞工讀生搬薯條昏倒喪命　一審判賠472萬

林襄當眾被教練牽手！

下波全台有雨　「大跳水探8℃」急凍5天

許聖梅爆「軟骨碎兩半」重傷送醫！

又有大秘寶！新竹12億工程挖出500噸廢棄物

「沒穿內衣逛菜市場」被起底是23萬靈學女神

更多

最夯影音

更多
重提17年前周玉蔻「地上爬」　王世堅嗆：我尊重70歲老太太

重提17年前周玉蔻「地上爬」　王世堅嗆：我尊重70歲老太太
《營業中》變「動物園」驚見鱷魚！　鬼鬼嚇呆...庹宗康、浩子「落荒而逃」

《營業中》變「動物園」驚見鱷魚！　鬼鬼嚇呆...庹宗康、浩子「落荒而逃」

邵庭爆料女星「錄影遲到+飆罵攝助」　曝她吼：不用講敬語？..全場傻眼

邵庭爆料女星「錄影遲到+飆罵攝助」　曝她吼：不用講敬語？..全場傻眼

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

控制前後時間差→全倒　2顆保齡球超狂組合技！

控制前後時間差→全倒　2顆保齡球超狂組合技！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面