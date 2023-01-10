豐原赫見恐怖「內褲海」　上百件女用內褲、胸罩掛陽台超驚人

▲豐原赫見驚人內褲海，上百件穿過的內褲、胸罩掛陽台超驚人。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

傻眼！台中市豐原區南陽路一戶民宅遭爆料，後陽台上掛了破百件舊內褲、胸罩，附近居民經過抬頭所望就是內褲海；此外，該戶民宅還整天大聲撥放佛經，讓附近居民困擾不已。台中市環保局回應，屋主雖大聲播放佛經，但未外接擴音，無違法，已行文警方依社會秩序維護法取締。不過，警方也提到，沒有民眾具名檢舉，無法取締，只能勸導。

由於內褲海屋主成日播放佛經，導致隔壁工地大聲放音樂反制，無辜的附近住戶受不了，只能向環保局檢舉。不過，環保局前往測量，測得60幾分貝，沒有超過標準。

環保局表示，環保局表示，有關豐原區南陽路綠山巷播放佛經與屋內懸掛內衣褲一案，市府接獲陳情，均立即派員前往稽查，經查佛樂聲音來源為收音機，未外接擴音設施，依法由警察機關妥處，環保局除現場請住戶降低音量避免擾鄰，涉違反社會秩序維護法部分，也已請警察局協助勸導。

另環保局於該工地量測噪音，尚符合噪音管制規定(量測值63.8分貝)，現場也再次加強宣導相關法令；另針對民眾反映有潑灑穢物情事，若後續再接獲陳情有環境污染情事，將依規派員稽查，若查獲將依違反廢棄物清理法辦理告發處分。