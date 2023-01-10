　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

豐原赫見恐怖「內褲海」　上百件女用內褲、胸罩掛陽台超驚人

▲豐原赫見恐怖內褲海！破百件女用內褲、胸罩掛陽台超驚人。（圖／記者游瓊華攝）

▲豐原赫見驚人內褲海，上百件穿過的內褲、胸罩掛陽台超驚人。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

傻眼！台中市豐原區南陽路一戶民宅遭爆料，後陽台上掛了破百件舊內褲、胸罩，附近居民經過抬頭所望就是內褲海；此外，該戶民宅還整天大聲撥放佛經，讓附近居民困擾不已。台中市環保局回應，屋主雖大聲播放佛經，但未外接擴音，無違法，已行文警方依社會秩序維護法取締。不過，警方也提到，沒有民眾具名檢舉，無法取締，只能勸導。

由於內褲海屋主成日播放佛經，導致隔壁工地大聲放音樂反制，無辜的附近住戶受不了，只能向環保局檢舉。不過，環保局前往測量，測得60幾分貝，沒有超過標準。

環保局表示，環保局表示，有關豐原區南陽路綠山巷播放佛經與屋內懸掛內衣褲一案，市府接獲陳情，均立即派員前往稽查，經查佛樂聲音來源為收音機，未外接擴音設施，依法由警察機關妥處，環保局除現場請住戶降低音量避免擾鄰，涉違反社會秩序維護法部分，也已請警察局協助勸導。

另環保局於該工地量測噪音，尚符合噪音管制規定(量測值63.8分貝)，現場也再次加強宣導相關法令；另針對民眾反映有潑灑穢物情事，若後續再接獲陳情有環境污染情事，將依規派員稽查，若查獲將依違反廢棄物清理法辦理告發處分。

ET快訊
年輕人的心聲！60萬網紅點破「1句話太中肯」：鬼才想生孩
嫩妹「屁股懸空上廁所」還是感染！醫一照驚呆
48年前報紙「一堆警告逃妻」！　律師揭背後原因
豐原驚見恐怖「內褲海」　上百件女用內褲、胸罩掛陽台
「流水席之亂」是男生創作文？　社團管理員駁：漂亮女生發文
阿妹演唱會門票12分鐘賣光　他見黃牛「21台電腦」狂刷
周曉涵「長髮捲進機器」頭皮險掀！　痛哭：絕命終結站上演
快訊／雲豹低迷9連敗！魔獸發聲了
「請海鷗轉告習近平」　國防部製梗圖嗆解放軍：禿鷹到處飛惹人厭

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／募資平台「金額達標」不出貨　消保官揭非初犯：購物要擦亮眼

豐原赫見恐怖「內褲海」　上百件女用內褲、胸罩掛陽台超驚人

獨／洗碗機嘖嘖募資超過1億元　人妻傻眼「領不到貨」竟無法退款

快訊／台南佳里區祥和二街裝潢中的民宅起火　消防人員迅搶救滅火

快訊／下班注意！關渡橋「砂石車擦撞轎車」　附近道路塞成停車場

看到「金雞」要減速！台東年度測速王出爐　「南迴殺手」敗給它

不滿她說閒話！狠男殺豬刀劈頸「幾乎砍斷」　5刀斃命下場出爐

淡水婦過馬路「突倒地命危」！　多虧站務員拿1神器救了她

遭砂石車輾腦死！宜蘭14歲少女器捐遺愛人間　至少造福5人

獨／帥氣！千萬哈雷重機車隊迎娶美嬌娘　300萬限量車款超吸睛

五月天突指台下「你是頑童粉絲嘛」　女粉激動點歌..阿信：不要生氣XD

陶晶瑩.李李仁赴美陪女兒過節　見她冷漠舉動..心碎：妳怎忍心？

Sandy挺8月肚「為美照下跪XD」　攝影大哥笑：叫吳宗憲找我

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

路邊聚賭！見警方查緝　阿公阿嬤跳起逃竄仍被逮

瞄準「台灣史上最有錢的一批人」　開箱中台灣最貴民宿

6歲來台德女嘆台灣教育　批學生好可憐、浪費時間

飲料店「跳舞免單」整人　妹滿臉困惑爸接手救援

霸道貓咪強咬衣角拖行「遛奴才」　奶音氣噗噗喵叫！網笑：快出場

獨／募資平台「金額達標」不出貨　消保官揭非初犯：購物要擦亮眼

豐原赫見恐怖「內褲海」　上百件女用內褲、胸罩掛陽台超驚人

獨／洗碗機嘖嘖募資超過1億元　人妻傻眼「領不到貨」竟無法退款

快訊／台南佳里區祥和二街裝潢中的民宅起火　消防人員迅搶救滅火

快訊／下班注意！關渡橋「砂石車擦撞轎車」　附近道路塞成停車場

看到「金雞」要減速！台東年度測速王出爐　「南迴殺手」敗給它

不滿她說閒話！狠男殺豬刀劈頸「幾乎砍斷」　5刀斃命下場出爐

淡水婦過馬路「突倒地命危」！　多虧站務員拿1神器救了她

遭砂石車輾腦死！宜蘭14歲少女器捐遺愛人間　至少造福5人

獨／帥氣！千萬哈雷重機車隊迎娶美嬌娘　300萬限量車款超吸睛

國泰蔡家買全家持股！金管會上周約談萬寶開發　不排除二次約談

《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》終極反派揭曉！　揭黃蜂女一家驚人秘密

大陸央行：去年「人民幣存款」增加26兆元　外匯儲備餘額3兆美元

大車隊去年營收獲利創新高　今年擴充修車廠、洗衣廠與全球快遞

賴清德寒冬助老拜早年！他親自下廚煮年菜　陪獨居長輩圍爐

鳳小岳拒絕3C育兒！帶6歲孩親近大自然　「徒手挖野溪溫泉」

北市府門聯寫「兔來萬安」　黃揚明轟：黨國官場馬屁文化再次復辟

LE SSERAFIM小櫻花進化肌肉女！「超反差冰塊腹肌＋二頭肌」爆熱議

馬自達今年還有2款新車攻勢！7人座豪華SUV、旗艦房車最快9月登場

獨／募資平台「金額達標」不出貨　消保官揭非初犯：購物要擦亮眼

超療癒！美容師夾出耳內巨型粉刺 96秒巧手「勾、拉」網讚：太酥麻

社會熱門新聞

即／新莊情侶燒炭雙亡！房東開門嚇壞

麥當勞工讀生搬薯條昏倒喪命　一審判賠472萬

網傳圍毆暴打2分鐘影片　警證實是真的！

快訊／台南龍崎182市道車禍　騎士失去心跳

假鈔流入北部！序號都一樣爆集體災情

涉洩民眾個資　健保署3人移送北檢

專查軍情調人員個資！健保署女科長恐面臨重刑

桃園爆管停水原因曝　市長議員找到了

BMW男逼女友下跪　警稱「烏龍爆料」結果大逆轉

借開哥「500萬愛快轎跑」！24歲男打水漂甩尾撞騎樓

週刊踢爆掏空校產、美食街倒閉！大葉大學駁斥

鎮店之寶大型重機上路　排氣管太吵下場慘

女師「漬漬」聲狂吸同事消火氣　綠夫炸了

休旅車紅燈秒進加油站　7秒假動作曝

更多熱門

相關新聞

加入春節疏運！國4豐原潭子段1/16通車　11條閃塞車替代道路出爐　

加入春節疏運！國4豐原潭子段1/16通車　11條閃塞車替代道路出爐　

春節10天連假將至，預期將有大量返鄉及旅遊車潮，國道部分瓶頸路段將塞爆，國道4號豐原至潭子路段將在春節前通車，加入替代道路疏運行列，高公局規劃11條長途和短途替代道路，呼籲民眾避開尖峰地雷路段。

即／國1南下豐原段「7車追撞」　回堵2公里

即／國1南下豐原段「7車追撞」　回堵2公里

雅速達負責人斥包商不聽勸　勞檢打臉

雅速達負責人斥包商不聽勸　勞檢打臉

獨／豐原惡火雅速達負責人發聲　淚：他跟我20年

獨／豐原惡火雅速達負責人發聲　淚：他跟我20年

雅速達惡火4員工斷魂！負責人80萬交保

雅速達惡火4員工斷魂！負責人80萬交保

關鍵字：

豐原 內褲海

讀者迴響

熱門新聞

輔大校花配合男友嘿咻「像屍體」

流水席人妻完結　未婚夫親曝真實年紀

聽眾會客！「我在案發現場」見面會開放報名

即／新莊情侶燒炭雙亡！房東開門嚇壞

6000元定調3管道發放！全台逾3.25萬台ATM備戰

大葉大學驚爆掏空校產　6000師生沒飯吃

小甜甜遭假閨蜜出賣！　與女教友對話曝光被捅刀

丟丟妹「臉全變了」！鐵粉看傻：別整成塑膠

研究「穿襪子愛愛」更容易高潮　泌尿醫提3點說話了！

小A辣驚傳分手！5年男友：妳值得更好的

冷氣團要來了！雪崩式暴跌13度

當自己家！房客大改造　對比太驚人

狂打7劑！他4張防疫險「到期壓線確診」卯死了

小A辣認斷開5年男友：敵不過你的心魔

董仔自爆「性需求量大」老公無法滿足：自己解決很棒

更多

最夯影音

更多
五月天突指台下「你是頑童粉絲嘛」　女粉激動點歌..阿信：不要生氣XD

五月天突指台下「你是頑童粉絲嘛」　女粉激動點歌..阿信：不要生氣XD
陶晶瑩.李李仁赴美陪女兒過節　見她冷漠舉動..心碎：妳怎忍心？

陶晶瑩.李李仁赴美陪女兒過節　見她冷漠舉動..心碎：妳怎忍心？

Sandy挺8月肚「為美照下跪XD」　攝影大哥笑：叫吳宗憲找我

Sandy挺8月肚「為美照下跪XD」　攝影大哥笑：叫吳宗憲找我

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面