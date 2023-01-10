獨／募資平台「金額達標」不出貨　消保官揭非初犯：購物要擦亮眼

▲古女遲遲收不到商品，向官方取消訂單。（圖／古女提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市古姓女子購買「嘖嘖」網路募資平台的「雲米方糖洗碗機」，因遲遲等不到貨而在去年11月間向官方申請退款，但至今仍未收到款項。台中市政府消保官主任何怡萱表示，上架該商品的可承國際股份有限公司2020年間也曾因類似案件鬧出消費糾紛，加上「嘖嘖」平台對部分賣家的資訊揭露不完整，消費者務必擦亮眼睛。

古女在去年4月間於嘖嘖平台預購由可承國際股份有限公司提案的「雲米方糖洗碗機」，官方敘明於去年9月出貨，但古女等到10月底仍未拿到貨，她遂取消訂單並於11月間要求退款，未料到現在都還收不到錢。

記者實際查看平台該商品的留言區，發現有許多民眾與古女遇到相同情形，抱怨聲此起彼落，但也有人已收到貨品。

何怡萱指出，在方糖洗碗機之前，可承國際也曾發生消費糾紛，2020年、2021年時，可承國際同樣在嘖嘖募資平台上提案洗衣機，但部分商品延遲一年未出貨，許多消費者因此要求退款、申訴，雖最後所有人成功拿到退款，卻也拖延了一段時間。本案洗碗機的消費者也將會收到退款，請消費者安心，惟時程尚未確定。

▲許多民眾跟古女遇到相同情形。（圖／截取自嘖嘖平台）

何怡萱說明，類似的募資平台其實就是採預購的方式，進口商從大陸或國外進口某些產品，因需求資金，會將商品上架到募資平台，經消費者向其下訂，當累積達到目標金額，業者就會在期限內出貨。

不過，此種消費模式消費者卻要承擔一些風險。何怡萱指出，從國外進口的商品要經過報關、貨運、物流等流程，出貨時間其實很難精準預估，一旦業者拖延太久，消費者就會因等不到貨而要求退款，進而衍生消費糾紛。

由於目前國內沒有法規可規範類似的募資平台，就算消費者向平台反映，平台方也僅會辯稱「只是提供平台讓業者上架，不介入消費糾紛」。消保官指出，在我國的法律，確實難以苛責平台負不負責任，僅能要求消費者自己在預購相關商品之前，須仔細查看賣家資訊，提高自我消費保護意識。

何怡萱直言，盡量避免在嘖嘖平台預購商品，因該平台對於廠商資訊揭露並不完整，如賣家的聯絡地址、電話、廠商名稱、統編等資料，不一定會如實登記在平台上，若登記資料不完整，又發生商品延宕、退款拖延等情形，若屆時找不到業者出面，平台也不負責，消費者只能啞巴吃黃蓮。

消保官呼籲中央，針對類似店商平台業者須制定法律規範，對於會員賣家應該要揭露相關資料，以保障消費者權益。