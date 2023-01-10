獨／洗碗機嘖嘖募資超過1億元　人妻傻眼「領不到貨」竟無法退款

▲古女去年4月在網路募資平台預購洗碗機，取消訂單後至今未收到退款，相當失望。（圖／古女提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市古姓女子去年4月間於「嘖嘖」網路募資平台，花費8000餘元訂購由可承國際股份有限公司提案的商品「雲米方糖洗碗機」，可承國際原承諾於去年9月底出貨，古女等至10月底仍沒出貨，遂決定取消訂單並進行退款，未料2個多月過去，遲遲收不到款項，而目前國內尚無法規可對類似平台進行規範，令她覺得消費者權益受損，相當失望。

嘖嘖平台顯示，雲米方糖洗碗機早鳥價為8290元，商品內容有洗碗機、碗盤架、餐具架、蔬果籃等，並附贈一組30個的洗碗錠，募集目標為10萬元，目前為止已有1479人下單，累積預購金額高達1億2900萬餘元，是當初募資目標的約1萬3000倍。

古女說，她與丈夫育有一名1歲多的女嬰，因家中沒有地方再設置大型洗碗機，且官方介紹該台方糖洗碗機可洗蔬果、奶瓶，加上先前她曾在該平台購買過掃地機器人、織物清潔機、手機快充電源等商品，消費體驗不錯，對平台有一定的信任程度，才決定繼續預購方糖洗碗機。

▲古女曾在嘖嘖平台購買多樣商品。（圖／古女提供）

古女表示，官方敘明去年9月底就會出貨，但一直等到10月初官方卻延期，到了10月底還是沒出貨，她便決定取消訂購並於11月間向「雲米台灣總代理」要求退款；代理方回應，專案後只能退款至銀行帳戶，無法進行刷退，並指出在次月的25至30號將會把款項匯入指定帳戶，沒想到這次代理方再次延遲，經她多次詢問，對方一再回應「相關人員會查詢」、「相關人員未回應」等語，猶如鬼打牆，至今仍未收到退款。

▲▼古女取消訂單；古女取消訂單後收不到退款。（圖／古女提供，點圖可放大）

在嘖嘖平台該專案的留言區，也有為數甚多的消費者稱已申請退費退貨，卻未收到相關貨品或款項；但也人說已經收到商品。

▲▼為數眾多的消費者到平台留言收不到退款。（圖／截取自嘖嘖平台）

台中市政府消保官主任何怡萱表示，雲米方糖洗碗機係由可承國際股份有限公司在嘖嘖網路募集平台所提案，預購價為8980元，早鳥價則為8290元。去年至今台中市接獲12件該商品的投訴案，均為反映未收到貨、或是沒收到退款，經調查，可承國際回覆「因疫情無法控制物流，時程有延宕」。

何怡萱指出，在方糖洗碗機之前，可承國際也曾發生消費糾紛，2020年、2021年時，可承國際同樣在嘖嘖募資平台上，提案洗衣機商品，當時部分商品延遲一年未出貨，許多消費者因此要求退款、申訴，雖最後所有人成功拿到退款，但也拖延了一段時間。本案洗碗機的消費者也將會收到退款，請消費者安心，惟時程尚未確定。