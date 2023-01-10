爆管大停水後「1／13又停水施工」　怕惹民怨...桃園市府協調延期

▲台水三坑抽水站7日因爆管導致桃園南區33萬戶大停水，市長張善政8日趕往平鎮進水場視察。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龍潭區三坑抽水站本月7日發生爆管意外，導致南桃園中壢、平鎮、楊梅與龍潭地區逾33萬戶大停水，經台水二區管理處搶修，昨（9）日恢復全面供水，未料，台水二區處又公告辦理「龍潭場高壓保護電驛修換工程」將於本月13日施工停水，桃園市長張善政獲悉緊急協調經發局與台水、台電協調施工時間，在不影響設備安全原則下將擇期辦理，讓市民受到影響降至最低，

針對台水公司公告，為辦理「龍潭場高壓保護電驛修換工程」將於本月13日施工停水，訂於上午8時至下午5時施工，停水區域包括龍潭區、大溪區全區、復興區三民里、平鎮區與八德區部分路段住戶，由於昨天才全面復水，此項公告立即引發民眾不滿。

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▲台水三坑抽水站7日因爆管導致桃園南區33萬戶大停水，市長張善政視察平鎮進水場。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

桃園市經發局指出，根據台水公司公告，市長張善政特別指示經發局與台水、台電協調施工時間，目前已達成共識，原訂13日進場施工工程，在不影響設備安全原則下，將另外擇期辦理，儘可能讓市民受到的影響降到最低。

台水二區處表示，考量復水初期供水較不穩定，本處架設臨時供水站均仍持續維持巡迴補水作業，並將維運至供水穩定才會撤除，目前轄區大部份停水地區已恢復供水，少部份高地、管末端或個別零星無水案件，本處除持續加強辦理調配水及勘處外，用戶可通報本公司1910服務專線或逕電洽中壢服務所，電話：(03)4251506、4259492；楊梅服務所(03)4789261；大園服務所(03)3862156、(03)3862021，本處將派員協助勘處。