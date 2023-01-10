　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

爆管大停水後「1／13又停水施工」　怕惹民怨...桃園市府協調延期

▲台水三坑抽水站7日因爆管導致桃園南區33萬戶大停水，市長張善政8日趕往平鎮進水場視察。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲台水三坑抽水站7日因爆管導致桃園南區33萬戶大停水，市長張善政8日趕往平鎮進水場視察。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龍潭區三坑抽水站本月7日發生爆管意外，導致南桃園中壢、平鎮、楊梅與龍潭地區逾33萬戶大停水，經台水二區管理處搶修，昨（9）日恢復全面供水，未料，台水二區處又公告辦理「龍潭場高壓保護電驛修換工程」將於本月13日施工停水，桃園市長張善政獲悉緊急協調經發局與台水、台電協調施工時間，在不影響設備安全原則下將擇期辦理，讓市民受到影響降至最低，

針對台水公司公告，為辦理「龍潭場高壓保護電驛修換工程」將於本月13日施工停水，訂於上午8時至下午5時施工，停水區域包括龍潭區、大溪區全區、復興區三民里、平鎮區與八德區部分路段住戶，由於昨天才全面復水，此項公告立即引發民眾不滿。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台水三坑抽水站7日因爆管導致桃園南區33萬戶大停水，市長張善政視察平鎮進水場。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲台水三坑抽水站7日因爆管導致桃園南區33萬戶大停水，市長張善政視察平鎮進水場。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

桃園市經發局指出，根據台水公司公告，市長張善政特別指示經發局與台水、台電協調施工時間，目前已達成共識，原訂13日進場施工工程，在不影響設備安全原則下，將另外擇期辦理，儘可能讓市民受到的影響降到最低。

台水二區處表示，考量復水初期供水較不穩定，本處架設臨時供水站均仍持續維持巡迴補水作業，並將維運至供水穩定才會撤除，目前轄區大部份停水地區已恢復供水，少部份高地、管末端或個別零星無水案件，本處除持續加強辦理調配水及勘處外，用戶可通報本公司1910服務專線或逕電洽中壢服務所，電話：(03)4251506、4259492；楊梅服務所(03)4789261；大園服務所(03)3862156、(03)3862021，本處將派員協助勘處。

 【更多新聞】

桃園民宅一家3口一氧化碳中毒1死　14歲兒相驗結果曝

► 醉男超商ATM提款遭吃卡　怒砸螢幕洩恨！返家呼呼大睡被逮

「我手斷了」狠夫閉眼狂揮20刀砍死妻...還抱屍睡覺　下場曝光

 

 

 

ET快訊
快訊／「壹蘋新聞網」大裁員！　傳大量解僱逾50人
「龜島磺煙」大噴發！　近距離畫面曝光
台銀現在就可換新鈔！　ATM有8成新鈔
創史上新高！　台積電2022年營收2.26兆元
快訊／綠議員開第一槍！　喊話中央「開除王世堅」
排氣管太吵被攔下　「鎮店之寶」慘被沒收
「爆乳田慎節」拋繡球被問擇偶條件　她驚爆：已經嫁了！
台女星突飆罵：都不用講敬語？　邵庭記恨至今

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／本土+24503、境外暴增560例「再創史上新高」

大葉大學爆掏空疑雲　教部：校方本周需回函「屬實將罰鍰」

苗栗頭一遭！110台斤黃鰭鮪魚自投羅網　漁民好樂：賺一筆年終

奇景再現！龜山島八景之一「龜島磺煙」　白色濃煙大噴發

爆管大停水後「1／13又停水施工」　怕惹民怨...桃園市府協調延期

嘆10組↑外國客訂位沒來「包括台灣人」！他羞愧道歉日本店家

金氏世界紀錄千手觀音「秘境藝術展」！春節連續8天期間限定開放

蔬菜比去年貴46%！過年荷包縮水　農委會盤點年前農漁畜產品都漲價

「輔大陳若儀」掀流水席之亂！他諷：全台8~9成女生都是Kelly a

高雄8測站空氣品質亮紅燈！環保署：中南部擴散條件差

五月天突指台下「你是頑童粉絲嘛」　女粉激動點歌..阿信：不要生氣XD

陶晶瑩.李李仁赴美陪女兒過節　見她冷漠舉動..心碎：妳怎忍心？

Sandy挺8月肚「為美照下跪XD」　攝影大哥笑：叫吳宗憲找我

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

路邊聚賭！見警方查緝　阿公阿嬤跳起逃竄仍被逮

瞄準「台灣史上最有錢的一批人」　開箱中台灣最貴民宿

6歲來台德女嘆台灣教育　批學生好可憐、浪費時間

王鶴棣沒唱出《訣愛》：我不配！　合作Faye詹雯婷《我們的愛》燃炸

霸道貓咪強咬衣角拖行「遛奴才」　奶音氣噗噗喵叫！網笑：快出場

快訊／本土+24503、境外暴增560例「再創史上新高」

大葉大學爆掏空疑雲　教部：校方本周需回函「屬實將罰鍰」

苗栗頭一遭！110台斤黃鰭鮪魚自投羅網　漁民好樂：賺一筆年終

奇景再現！龜山島八景之一「龜島磺煙」　白色濃煙大噴發

爆管大停水後「1／13又停水施工」　怕惹民怨...桃園市府協調延期

嘆10組↑外國客訂位沒來「包括台灣人」！他羞愧道歉日本店家

金氏世界紀錄千手觀音「秘境藝術展」！春節連續8天期間限定開放

蔬菜比去年貴46%！過年荷包縮水　農委會盤點年前農漁畜產品都漲價

「輔大陳若儀」掀流水席之亂！他諷：全台8~9成女生都是Kelly a

高雄8測站空氣品質亮紅燈！環保署：中南部擴散條件差

楊紫瓊戴史上最輕陀飛輪錶領獎　露一手2639萬秀影壇大姊大風範

戴資穎「紅通通」燦笑迎新年首勝　示範完美勾對角

年銷170萬支！南監「手工蛋捲」夯全台　每包漲20元仍搶手

「民主聖地」改建億級豪宅　建商認：法案三讀不可能影響房價

友達去年12月營收180億元　去年全年營收2467億元、年減33.4%

語音電話催繳水費是詐騙　台水屏東區管理處提醒勿上當

快訊／「壹蘋新聞網」傳大量解僱逾50人　北市府：未收到通報

春節再增1景點！花蓮忠靈祠開放5天　供遺族緬懷民眾踏青

她吃生魷魚嘴巴痛爆！醫一檢查驚見「12顆活生生精子」在蠕動

緯創印度蘋果代工廠傳賣塔塔　外媒：3月底完成

找大奶妹「幫種草莓」男出軌遭抓包　女友發火飆髒話：是不是跟別人XX

生活熱門新聞

流水席人妻完結　未婚夫親曝真實年紀

大葉大學驚爆掏空校產　6000師生沒飯吃

聽眾會客！「我在案發現場」見面會開放報名

丟丟妹「臉全變了」！鐵粉看傻：別整成塑膠

狂打7劑！他4張防疫險「到期壓線確診」卯死了

流水席之亂狂燒「人妻不結了」

D奶辣妹尾牙場熱舞！正面曝光嚇壞一票人

孩6顆蛀牙要花11萬！改找老牙醫…100元解決了

3生肖「癸卯兔年走大運」！專家：錢潮滾滾來

過年「財運旺炸4生肖」！獎金領到手軟

流水席之亂99%是操作！她眼尖揪出「1破綻」

今全台有雨！　下波挑戰「濕冷寒流」降8℃

流水席「鬧翻關鍵」是他！一票逆風酸小姑

大葉大學爆掏空！上百人轉學　吃的喝的全他賺

更多熱門

相關新聞

桃園爆管停水原因曝　市長議員找到了

桃園爆管停水原因曝　市長議員找到了

桃園市因龍潭區三坑抽水站7日管線破裂，造成8個地區停水長達30小時，引發民怨，9日雖逐漸恢復供水，但仍有些地區無水可用。對此，國民黨桃園市議員黃敬平今（10）日凌晨發文表示，他與張善政到自來水集水廠視察到半夜2時，發現這次爆管是因為輸送水的管壓太大，卻沒有分段加壓、中繼送水才導致此結果。

台水抽水站爆管大淹水和停水　張善政重視

台水抽水站爆管大淹水和停水　張善政重視

龍潭「爆管」33.5萬戶居民無水可用　最遲明日凌晨才復水

龍潭「爆管」33.5萬戶居民無水可用　最遲明日凌晨才復水

台南市政府舉辦2023年元旦升旗典禮

台南市政府舉辦2023年元旦升旗典禮

台南大東夜市租約到期恐熄燈　市府回應了

台南大東夜市租約到期恐熄燈　市府回應了

關鍵字：

台水爆管復水又傳施工停水市府延期辦理

讀者迴響

熱門新聞

輔大校花配合男友嘿咻「像屍體」

流水席人妻完結　未婚夫親曝真實年紀

大葉大學驚爆掏空校產　6000師生沒飯吃

小甜甜遭假閨蜜出賣！　與女教友對話曝光被捅刀

6000元定調3管道發放！全台逾3.25萬台ATM備戰

聽眾會客！「我在案發現場」見面會開放報名

小A辣驚傳分手！5年男友：妳值得更好的

董仔自爆「性需求量大」老公無法滿足：自己解決很棒

丟丟妹「臉全變了」！鐵粉看傻：別整成塑膠

當自己家！房客大改造　對比太驚人

研究「穿襪子愛愛」更容易高潮　泌尿醫提3點說話了！

小A辣認斷開5年男友：敵不過你的心魔

她想賣8.1萬鑽戒！聽銀樓老闆開價傻了

狂打7劑！他4張防疫險「到期壓線確診」卯死了

流水席之亂狂燒「人妻不結了」

更多

最夯影音

更多
五月天突指台下「你是頑童粉絲嘛」　女粉激動點歌..阿信：不要生氣XD

五月天突指台下「你是頑童粉絲嘛」　女粉激動點歌..阿信：不要生氣XD
陶晶瑩.李李仁赴美陪女兒過節　見她冷漠舉動..心碎：妳怎忍心？

陶晶瑩.李李仁赴美陪女兒過節　見她冷漠舉動..心碎：妳怎忍心？

Sandy挺8月肚「為美照下跪XD」　攝影大哥笑：叫吳宗憲找我

Sandy挺8月肚「為美照下跪XD」　攝影大哥笑：叫吳宗憲找我

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面