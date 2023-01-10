嘆10組↑外國客訂位沒來「包括台灣人」！他羞愧道歉日本店家

▲很多台灣人喜歡去日本玩。示意圖，與本文無關。（圖／記者蔡玟君攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

不少民眾趁邊境解封秒訂機票，尤其日本更是許多台人心心念念的國家。就有人發文呼籲，「請不管是在台灣或是去日本玩的人，預約了餐廳也好、課程也好、飯店也好，什麼活動都好，如果臨時有行程變化沒辦法去、或是會遲到很久的話，請想辦法聯繫店家」，強調「這是作為客人的基本禮貌吧？」

粉絲專頁「阿羚的不負責任日本生活報告（言わせて！ニッポン）」9日分享一篇貼文，文中提到，日本有間開在郊區的燒肉小店，所有料理都非常精緻美味。經營的是一對夫妻，儘管很喜歡台灣，卻不敢開放外國人預約，除了擔心語言隔閡讓點菜不易，也怕外國客沒有電話預約而撲空。

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不過，在台灣顧客的提議下，店家做了一份簡單的中文菜單，並建立Google表單，讓想吃的人可以提前線上預約，這一做就是好幾年，「每一筆預約，老闆都會親自回信告知預約成功與否，希望讓預約的人可以放心。」

難過的是，撰文者近日跟老闆聊天時，卻得知雖然陸續有台灣、香港客人在解封後到訪，「但是從12月到現在，已經有10-15組外國客人預約了以後no show（未按預訂到場者）」，前一天才有3位預約了1萬圓（約新台幣2309元）套餐的客人沒有現身。

▲原PO說，日本人普遍都很喜歡台灣，希望台人當好旅客。（示意圖／Pixabay）

撰文者不禁羞愧，「我聽了真的很不好意思，我說：我替那些台灣人覺得很抱歉。」老闆還反過來安慰，說這不是他的錯，並樂觀笑呼，「昨天的套餐有草莓沙拉，草莓都進我們員工的肚子裡囉！」

原PO就在文中表示，在這間燒肉店發生的事，他相信不是個案，應該不少店家都為此苦惱，「他們對料理的用心，那一份心意被這樣糟蹋真的很讓人難過」，便呼籲「不管是在台灣或是去日本玩的人」，只要有預約，若臨時行程變化，或是會遲到很久的話，一定要想辦法通知店家。

最後他也強調，其實日本人普遍都很喜歡台灣，也都非常歡迎台灣人，「但是如果因為少數人這樣的行為，讓不夠了解台灣的日本店家誤會的話，我們就會變成不受歡迎的旅客」，希望大家能一起當為台灣加分的旅人。

※本文獲「阿羚的不負責任日本生活報告（言わせて！ニッポン）」授權引用。



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