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線上購物驚見「偽藥」合利他命　食藥署追境外網站：可重罰1億

▲▼日本藥妝，日本美妝，合利他命Ex Plus強效錠。（圖／記者蔡玟君攝）

▲有不肖業者仿冒美式量販店網站，利用一頁式廣告販售合利他命。（圖／記者蔡玟君攝）

文／中央社

合利他命藥品公司今天發布聲明，近日有消費者反映在網路上買到來路不明的合利他命產品。衛福部食藥署表示，藥品外觀無中文標示，疑為未經許可輸入禁藥，恐涉刑法可罰新台幣1億元。

根據合利他命藥品公司發布聲明，合利他命系列產品在台灣屬於醫師藥師藥劑生指示用藥，依藥事法令相關規定，僅能於具有藥品販售許可實體通路銷售，任何透過網購、郵購或代購等方式取得，皆非合法授權販售產品，如透過非實體通路管道所取得，極有可能是仿冒或偽造藥或禁藥。

食藥署藥品組科長楊博文今天傍晚接受媒體聯訪時表示，經瞭解，在網路上銷售的相關產品，外觀無中文標示、沒有許可證字號，研判可能是未經核准擅自輸入的禁藥；依藥事法第82條規定，輸入禁藥屬於刑事責任，可處10年以下有期徒刑，得併科1億元以下罰金。

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另外，若民眾明知道是偽藥或禁藥，仍進行販賣、供應等，依藥事法第83條規定，則可處7年以下有期徒刑，得併科5000萬元以下罰金。楊博文說，這類未經核准擅自輸入的偽藥、禁藥案子，每年都有很多，提醒民眾不要在網路上購買來路不明產品。

楊博文表示，這次違規產品經查獲是在境外網站販售，已經將網址公布在食藥署「食藥膨風廣告專區」。據專區資料顯示，這個網站IP位置在美國，涉假冒知名美式量販店線上購物名義，販售合利他命強效錠，食藥署提醒消費者注意，也會將銷售紀錄交給各區衛生單位與所轄檢調偵查來源。

食藥署提醒，消費者應認明外盒有完整的中文產品說明，並載明「合利他命-愛A25 衛署藥製字第030689號」、「合利他命強效錠 衛署藥輸字第025431號」、「合利他命金強效錠 衛部藥輸字第027584號」等藥品許可證字號，才是銷售合法產品。

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