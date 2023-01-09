婚禮謝絕小孩！新娘堅持「親外甥也不准來」　一聽姊姊缺席竟爆氣

▲外國一名新娘禁止兒童參加婚禮，就連親外甥也不例外。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者吳美依／綜合報導

外國準新娘莉莎（Lisa，化名）正在籌備婚禮，且堅決禁止任何兒童入場，就連家人也不例外。她得知姊姊因為不願離開僅出生5個月的孩子而無法出席，竟當場勃然大怒。

新娘姊姊在網路論壇Reddit發文求助，她現在懷孕了，等到婚禮舉行時，身邊已經多出一個可愛的5月大寶寶，卻被妹妹嚴正告知不准帶孩子出席，「莉莎希望我在現場以新娘姊姊的身分致詞，但我告訴她，如果無法帶上寶寶，我就不能參加」，姊妹倆為此大吵一架。

▲新娘因為姊姊不克參加婚禮而暴怒。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



新娘姊姊不放心把嬰兒交給保姆照顧，而姊妹倆的母親得知後，自告奮勇與大女兒「輪班」，分別出席婚禮或在家顧孩子，但莉莎堅持爸媽全程都要在場。

原po無奈表示，「莉莎很生氣，說我試圖表現得比她更聖潔，並且為了『無兒童婚禮』而懲罰她…我只是在為自己跟孩子著想，但我可能是個混蛋吧。莉莎因為我不能參加而非常生氣。」

絕大多數網友力挺原po，他們指出，要求婚禮不能帶小孩完全沒錯，但同時也要承擔部分親友無法參加的風險，「說實話，我永遠都會選擇自己的孩子」、「我完全了解不想把寶寶留在家裡給保姆照顧，尤其他們還這麼小的時候。妳妹妹只是需要克服這一點，她不能指望妳為了她的婚禮拋下孩子」、「妳的孩子是第一優先考量，而她應該要知道這一點」。