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一次看怎領6000元現金？　擬規劃線上申請、ATM、郵局臨櫃3方案

▲▼蘇貞昌宣布開春後全民發現金，每人6000元。（示意圖／記者林振民攝）

▲蘇貞昌宣布開春後全民發現金，每人6000元。（示意圖／記者林振民攝）

記者陶本和／台北報導

行政院長蘇貞昌日前確定在農曆年後，全國普發6000元現金，至於發放方式，由於過去已有「實戰經驗」，擬依循過去12歲以下發放防疫津貼模式，分為線上申請後直接入帳、ATM領取，以及郵局臨櫃等三方案。

針對財政部預估今年稅收可望超徵4500億元，而朝野紛紛高喊「還税於民」的呼籲；而總統蔡英文最終定調「全民共享」的方向後，蘇貞昌也擬定各項方案，最終確定「普發6000元現金」，估計於農曆年後發放。

至於外界關注的「領取方式」，其實政府在疫情期間，就已有「實戰經驗」，屆時應會依循過去紓困4.0「孩童家庭防疫補貼」，針對12歲以下發放防疫津貼的模式，為避免人潮擠爆ATM或郵局，將分為個三階段，包括：線上申請後直接入帳、ATM領取，以及郵局臨櫃。

首先，在「線上申請」部分，未來可以透過手機、平板或電腦等載具，上網登錄健保卡號、金融機構帳戶等個人資料，再經相關資料核對後確認後，6000元就可直接入帳。

至於第二種ATM領取部分，可以持金融機構提款卡，直接到實體ATM插卡輸入相關程序後，即可直接領取補貼；最後，則是針對較不熟悉網路或ATM操作者，可以直接到郵局臨櫃申請領取。

根據上一次針對12歲以下發放防疫津貼的經驗，採線上申請者，佔比高達79.6%；而以ATM領取者，佔19.4％；至於採郵局臨櫃領取者，僅0.9%。不過，當時多是年輕爸媽，因此鮮少發生ATM與郵局排隊塞爆狀況，未來倘若普發6000元也採此一模式，評估ATM領取與郵局臨櫃使用比例會提高。

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