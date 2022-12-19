六旬婦人遺失生活費　 暖警冒著寒風30分鐘神速找回

▲市警二分局民權派出所員警李曉薇、陳俊廷、陳俊安，幫呂姓婦人尋回內裝有現金的信封袋，呂婦十分感激。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

警察先生，我的錢遺失不見了！台南警二分局民權所18日下午3時許有一婦人報案，直說她騎乘機車外出，回家發現裝著現金的信封袋竟不翼而飛，員警立即依報案人陳述的時間、地點附近沿途找尋，最後花了半小時的時間就神速在路旁幫她尋回。

市警二分局民權派出所員警李曉薇、陳俊廷、陳俊安，18日下午3時許接獲一名焦急的呂姓婦人報案稱，當天騎機車外出購物，怎料返家途中放在口袋內裝有現金的信封袋竟不見了，信封袋內有現金4100元，是她的生活費，如今把錢遺失了，恐影響她的生活，心急之下趕緊報警尋求協助。

民權所員警李曉薇、陳俊廷先安撫呂婦緊張情緒，並耐心詢問有無印象將錢遺失在哪裡，或是曾去過哪些地方，呂婦表示她經過永福路在永福國小附近時，因寒風天冷從口袋內拿出口罩，員警立刻沿永福路及永福國小附近仔細尋覓，並詢問查訪沿線店家及住戶，最後花不到半小時的時間，就在永福國小旁邊巷內的變電箱發現呂婦所遺失的信封袋，但袋內已無現金，員警現場調閱監視器時，在永福國小旁的巷口地上發現新台幣4100元，警方便將掉落的鈔票撿齊，最後一毛不少，並在確認為呂婦所遺失的現金後，依規定發還給呂婦領回。

呂婦領回現金時，感激得數度直呼「好家在！」，並表示要不是警方幫忙，根本找不到遺失的現金，很感謝警方積極地協尋，能在短時間內就找回，幫她解決大麻煩，不然恐怕這個月就會很難過了。

市警二分局表示，員警對於幫助呂婦找回現金也感到十分高興，最後仍不忘叮嚀呂婦貴重財物要妥善保管，才不會再發生這樣的狀況，失而復得的呂婦喜極而泣，頻頻向警方點頭感謝。