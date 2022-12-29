登卓社大山遭落石砸頭墜谷　男無生命跡象！2隊友紮營等救援

▲卓社大山「18連峰」傳山友遭落石擊中受重傷，南投縣消防局派員挺進救援，圖為2020年消防局辦理干卓萬群峰山難進階訓練情形。（圖／資料照片，南投縣消防局提供）

記者高堂堯／南投報導

一行12人登山隊日前赴南投縣攀登干卓連峰，原本今天已預計下山，但侯姓隊員不幸在卓社大山「18連峰」遭落石擊中頭部，更墜入山谷、失去生命跡象；南投縣消防局獲報後立即申請空勤直升機前往救援，卻因山區雲層太厚而受阻，目前先派人入山救援。

南投縣消防局指出，卓社大山位於仁愛鄉法治村與信義鄉地利村間，海拔3368公尺、在台灣百岳中排名第40，亦為干卓萬山塊最高峰，位於三叉峰的西南稜脈上，位置偏離，形勢獨立，加上其東接三叉峰的一段長約6公里稜脈，北側為森林箭竹陡坡，垂落於武界林道之上，峰巒橫亙、險峻驚人。

南投縣消防局上午10時5分獲報，得知這一行來自屏東縣的登山隊在26日自萬大林道入山，今天就將從武界下山；但從卓社大山東峰前往卓社大山的途中，63歲侯姓男子即在「18連峰」的第13峰附近的步道上遭落石擊中，摔落20米深的山谷，隊友連忙下切發現侯男頭部遭重創、血壓脈搏停止，因此通報消防隊救援，並由2名隊友紮營陪同，讓其他山友繼續下山。

消防局指出，第一時間已請求空勤直升機協助，但礙於山區雲層太厚而無法出勤，因此先派遣8人救難隊從武界入山，估計最快明天抵達現場，明天若天候許可，將再申請空勤直升機再運送一批救難隊前往，希望儘速將山友們平安帶下山。