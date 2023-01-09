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流水席人妻自稱「輔大陳若儀」身份起底！知情人爆：夢想嫁有錢人

親妹婚宴辦在麵館「等男方長輩大壽合辦婚禮」　姊姊傻眼：明明聘禮幾十萬

▲準人妻身分遭起底。（示意圖／翻攝自Pexels）

記者施怡妏／綜合報導

一名準人妻在網上嫌棄流水席，還酸夫家是鄉下人，被網友群起撻伐，爭議延燒數日，她日前透露自己在大學時有「輔大陳若儀」的稱號。有知情人爆料起底準人妻的身分，朋友的前女友跟準人妻的英文名相同，也是讀輔仁大學，因為好友口袋不夠深因此分手，「對了，她大概38、39歲吧」。

準人妻的貼文遭到許多網友砲轟，她列出3點回應，「我跟老公婚後會在台北定居，所以我不會變鄉下人」、「打包吃剩菜料回家不就等同吃廚餘？鄉下人真的有窮到這種地步？那些說我戰南北又貪小便宜的人請檢討一下自己，若要人尊重、請先學會自重」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自匿名2公社）

▲準人妻自爆，同學封她為輔大陳若儀 。（圖／翻攝自FB匿名2公社）

最後一點她提到，別再說流水席多好吃、CP值多高，「要吃飽我就乾脆在饗食天堂辦宴客就好啦」，待嫁新娘應該要美美的，得到眾親友的祝福，「難道陳若儀、林志玲、林依晨出嫁時會辦在流水席場合？請大家用待嫁新娘心去看待一切，不要只會無盡批評！」

貼文一出，就有網友留言「可問題在於，妳不是陳若儀、不是林志玲也不是林依晨啊」。準人妻回應自爆，「我大學時就被系上同學稱輔大陳若儀，不是我自己封的好嗎」。

▲▼ 。（圖／翻攝自匿名2公社）

▲知情人爆料。（圖／翻攝自FB匿名2公社）

然而，有一名網友發文爆料，突然想到朋友的前女友與準人妻的英文名字相同，也是讀輔大，也是暱稱輔大陳若儀，「身高165公分，B罩杯，月薪3萬多，一般上班族行政，夢想就是嫁給有錢人，嫌我朋友在土城房子太小，又要照顧父母，所以分手，對了，她大概38、39歲吧」。

準人妻的身高、身材和職業等個人資訊都被爆出，不少網友敲碗想看「輔大陳若儀」的照片，「有沒有輔大號稱輔大陳若儀的同學給一些資訊」、「講話這麼硬氣，希望照片出來的時候我不會笑出來」、「到底多正，好想看」、「現身吧，搞不好有台北富二代一看就愛上妳，快放上照片」。

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