不用跑一趟！健保卡遺失、損毀「手機可補發」　申辦流程一次看

▲健保卡遺失、損毀「手機可補發」，申辦流程一次看。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

每年約有90萬人因健保卡遺失、損毀申請補發。春節連續假期即將到來，健保署提醒健保卡遺失或損毀的民眾可提前辦理，為了提升申辦便利性，民眾可選擇透過已註冊綁定的「全民健保行動快易通｜健康存摺」APP的「健保櫃檯」，即可免出門以線上申請健保卡。

根據健保署統計，逾半數健保卡遺失民眾選擇臨櫃辦理，但現已有健康存摺可申辦。健保署表示，「全民健保行動快易通｜健康存摺」APP的「健保櫃檯」也可以辦理在公所投保保險對象之加退停復保、查詢未繳保費、繳納健保費及辦理健保費簡易分期等各項服務。

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至於健保卡已遺失無法完成裝置認證者，可由投保於同一健保戶的家人（依附加保的配偶、子女或父母）代為申請，健保卡約2-3個工作天就會郵寄至指定地址。

▲健保APP「健保櫃檯」申辦流程。（圖／健保署提供）



健保署署長李伯璋表示，疫情期間請民眾多加利用「全民健保行動快易通｜健康存摺」APP的「健保櫃檯」各項功能，免出門即可隨時隨地辦妥健保業務。

此外，民眾於換發健保卡期間，在14日內可持繳納工本費收據及身分證明文件，填具「全民健康保險特約醫療院所例外就醫名冊」後，即可以健保身分就醫。相關作業如有疑問，可參考健保署全球資訊網或撥打諮詢專線︰0800-030-598或4128-678(不須加區域碼)，手機請改撥02-4128-678洽詢。