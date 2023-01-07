快訊／微降！本土+24132　死亡+61　30多歲男解隔後「家中昏迷亡」

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

本土疫情微降！中央流行疫情指揮中心今(7)日公布國內新增24,132例本土個案，比上周同日減少約6%，疫情連續逾2周上升之後再次下降。今日另增290例境外移入；另確診個案中新增61例死亡。死亡個案最年輕為30多歲男性，12月底快篩陽性確診，卻在結束解隔後2天於家中昏迷死亡。

指揮中心表示，今日新增之24,132例本土病例，為10,875例男性、13,244例女性、13例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲多以上，個案分布為新北市(4,875例)，臺中市(3,139例)，高雄市(2,718例)，臺北市(2,683例)，桃園市(2,596例)，臺南市(1,961例)，彰化縣(1,082例)，新竹縣(781例)，新竹市(656例)，苗栗縣(533例)，屏東縣(523例)，雲林縣(456例)，基隆市(382例)，嘉義縣(377例)，宜蘭縣(338例)，南投縣(338例)，嘉義市(225例)，花蓮縣(160例)，臺東縣(133例)，金門縣(98例)，澎湖縣(70例)，連江縣(8例)。

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▲指揮中心1/7公布新增確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，今日新增61例本土病例死亡個案，為34例男性、27例女性，年齡介於30歲至90多歲以上，皆屬重度感染、55例具慢性病史、35例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年9月12日至今(2023)年1月4日，死亡日期介於去年9月12日至今年1月4日。

今日新增1例特殊死亡個案，為30多歲男性，幼年有心臟手術病史，曾接種3劑新冠疫苗，12/25因喉嚨痛、咳嗽有痰、流鼻水等症狀快篩陽性，12/26經診所通報確診採居家照護至12/30。1/1在家中昏迷緊急送醫，到院已無生命徵象，經急救無效過世，經司法相驗死因為新冠肺炎併心肺衰竭。

指揮中心說明，今日新增290例境外移入個案中，為193例男性、97例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上。入境日期介於去年12月7日至今年1月6日。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。

▲▼指揮中心公布本土病例分析及新增死亡個案。（圖／指揮中心提供）