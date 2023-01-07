奧客把「客人誤認店員」狂罵：叫你主管出來　本尊現身結局神展開

▲奧客把其他顧客誤當員工開罵，被酸到暴怒喊客訴「叫你們主管出來」。（圖／取自免費圖庫pexels）

網搜小組／趙蔡州報導

餐廳店員往往要面對客人怒火及各種要求。一名網友分享親身經歷的奇葩事件，原來他日前在一間餐廳被客人誤認是店員，對方劈頭就是一頓數落及責怪，直到「真正的店員」發現糾紛上來調解，客人才發現他也是顧客，讓場面瞬間超級尷尬。

原PO在臉書「爆料公社」表示，他日前在一間餐廳被另一名客人誤認是店員，對方突然叫住他並詢問「請問你們飲水機的水桶，怎麼會有東西在飄」，他看了水桶一眼後回答「那是塞子」，結果對方一聽又問會不會影響到水質，他考慮了一下後回答「它就算不在裡面漂浮，也還是會接觸到水喔」。

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客人一聽立刻質疑，為何不能把塞子取出，情緒不滿說「這樣我不敢喝你們店裡的水」。原PO無奈回答，「不能拿出來，因為這是水瓶的塞子」、「沒關係，隔壁有超商，你可以去買礦泉水」。

原PO這一句話讓客人氣炸了，客人飆罵他說「你們怎麼這樣跟客人講話啊」，他隨即吐嘈「飲水機是免費使用的東西，你進來甚至還沒付錢買東西，不能算是客人吧，你腦袋還好嗎」，客人此時情緒完全暴走，不斷對原PO吼說「叫你們主管出來，我要客訴」。

由於吵鬧聲越來越大，有「真正的店員」發現糾紛後，馬上上前了解情，直到聽到客人飆罵「你們員工（指原PO）服務態度很差，麻煩叫你們主管出來一下」，店員才傻眼說「呃……他不是我們的員工唉」，讓場面瞬間超級尷尬。

▲網友笑說，「不是員工，嗆你就不怕客訴啦」。（圖／翻攝自爆怨公社）

其他網友看了原PO的抱怨文後笑說，「腦袋是很好的東西，但不是每個人都有」、「他竟然有意識到自己被當笨蛋」、「這是志村大爆笑嗎」、「我也遇過類似情況，某一次在一家店，我點完餐站在外場等候，一對情侶客人進來就要找我點餐」、「我好想看客人當下的表情哦」。

也有網友詢問，為什麼原PO要回答對方。對此，原PO在留言區回覆，他一開始只是好心解釋，誰知道客人會越問越歪。