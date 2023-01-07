沒錢到廟裡安太歲？民俗專家揭「一招0成本」在家DIY法

▲癸卯兔年有4生肖最好安太歲。（圖／CTWANT提供）

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農曆春節即將來到，新的一年許多民眾會到廟宇點燈，每年都有許多人大排長龍，希望能求個平安，或者是消災解厄，但想省錢的民眾也可以參考民俗專家廖大乙的方法，不用花錢就可以DIY安太歲。

民俗專家廖大乙透露，今年是癸卯兔年，生肖正沖屬兔者，另外鼠、馬、雞等3個生肖偏沖，4生肖在今年都要特別注意安全，可以到廟宇點燈求平安。但隨著物價上漲，平安光明燈的價錢都已漲破500元，他就表示，其實可以自己DIY點燈，不用花錢就有一樣的效果。

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▲農民曆後都會有一張太歲符，只要剪下寫上基本資料，到廟裡參拜即可。（圖／CTWANT提供）

廖大乙表示，可以將農民曆上所附的紅色太歲符，或從網路上下載免費列印的太歲符，寫上姓名並到廟裡向太歲星君百拜奉請、叩謝，即可達成零成本安太歲。

有些人因信仰關係，不拿香拜拜，所以在家中DIY時，只要把「太歲符」剪下來，貼在家中或辦公室的明亮處，雙手合十表敬意即可，最好一抬頭就能看見，時時刻刻提醒自己「謹言慎行」就能達到效果。

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