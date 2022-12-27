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幕後／國民黨痛失高雄、基隆、花蓮議長　地方恩怨難消恐損2024布局

▲▼康裕成、曾俊傑宣誓就職。（圖／記者許展溢攝）

▲康裕成、曾俊傑宣誓就職。（圖／記者許展溢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

12月25日國民黨縣市首長風光就職的背後，卻是痛失高雄、基隆、花蓮議會龍頭的時日，最令支持者難以諒解之處，在於這3縣市的議會多數黨都是國民黨，卻未能保住龍頭地位；尤其高雄、基隆還被民進黨橫刀奪愛。黨內人士指出，黨中央錯估情勢，宏觀認為縣市首長大勝之下，黨籍議員勢必西瓜偎大邊，但卻輕忽了在地微觀的政治角力。

綜觀12月25日的議會龍頭改選結果，高雄市議會國民黨原先有29席、民進黨27、無黨團結聯盟3席、台灣團結聯盟 1席、台灣基進1席、無黨籍 5席，但卻由民進黨康裕成當選議長、選前退出國民黨的曾俊傑當選副議長，國民黨議員席次因此減為28席。基隆市議會國民黨有13席議員、民進黨12席、親民黨2席、無黨籍4席，但卻由民進黨童子瑋當選議長、親民黨楊秀玉當選副議長。花蓮縣議會國民黨原有18席、民進黨3席、民眾黨1席、無黨籍12席，而當選議長的張峻卻在當選之際宣布退出國民黨，國民黨議員席次亦減為17席。

首先針對高雄市議會改選過程，地方人士透露，儘管國民黨比民進黨多2席，但民進黨延攬台灣基進張博洋、無黨籍黃捷加入黨團運作，而其餘4席無黨籍議員亦被康裕成和市長陳其邁積極拉攏，所以不管是曾麗燕還是陸淑美出線，本來都贏不了。眼見贏不了，陸淑美選前便宣布退選，而退選之際竟甩鍋指責曾麗燕等人。事實上，曾麗燕、曾俊傑與陳其邁家族2代交好，曾麗燕喊陳其邁姪子，曾俊傑喊陳其邁叔叔。地方人士說，她們見陸淑美退選還甩鍋，一氣之下，索性由曾俊傑出面倒戈，至少還拿到副議長，聊勝於無。

至於基隆市議會改選過程，首先是民進黨在本次議員選舉從7席成長到12席，頗有基礎。而新科當選人謝國樑於2006年悍然退出親民黨，且過往經常與故親民黨立委劉文雄相爭，本次選舉期間還因站台風波惹惱親民黨主席宋楚瑜，因此親民黨遂與民進黨結合，並由當時站台風波的主角楊秀玉擔綱副議長。地方人士透露，謝國樑握有市府資源，本應以此拉攏議員，但他卻一時疏忽，2席無黨籍傾向民進黨，再加上國民黨資深議員張芳麗「報恩」力挺童子瑋，終讓民進黨登上72年來從未有過的基隆市議長龍頭。

轉到花蓮縣議會改選，則是議長張峻與立委傅崐萁的長年恩怨，此事在議員選舉期間早已鬧得不可開交，由傅崐萁主導的花蓮縣黨部不只拒絕提名張峻參選議員，議長改選還推派吳東昇競爭，使得張峻一連任議長就宣布退出國民黨，只見他痛斥黨主席朱立倫長期放任派系在地方霸凌同志，也指控傅崐萁在擔任花蓮縣長期間，利用縣府資源以LED、電視牆及供應器等案洗錢，將2至3成的錢轉為選舉經費。

對於前述情形，其實多是地方上的恩恩怨怨，知情人士分析，本次九合一國民黨大勝，儘管朱立倫稱「沒有一分鐘的高興」，但似乎仍被高興沖昏頭，宏觀認為縣市首長大勝之下，黨籍議員勢必西瓜偎大邊，因此輕忽了在地微觀的政治角力，等到發現情勢不妙，才在1個多禮拜之前，匆忙派秘書長黃健庭等人出面協調，但累積多年的恩怨，豈是一時三刻所能化解。最終只有組發會主委許宇甄銜命調解的新竹市，因衝突癥結是近期的選舉紛爭，在她誠懇溝通之下，才化解危機。

另有觀察指出，遭開除黨籍的苗栗縣長鍾東錦，選後獲得朱立倫在中常會聲援，這讓眾人認知到，只要有政治實力，就算遭黨紀處分，國民黨仍會回心轉意；簡言之，藍營黨紀形同虛設之下，有地方政治實力的議員有恃無恐，便給綠營見縫插針機會，未來2024立委選戰也不排除有更多人立場搖擺。面對各地倒戈現象，國民黨表示，26日除了高雄市黨部已經召開考紀會開除違紀黨員並送交中央核定外，2日花蓮、基隆等地也都會陸續召開考紀會，照章處理違紀黨員，絕對捍衛黨紀與民主精神到底。就此以觀，國民黨勢必還會流失更多議員席次。

▼花蓮縣議長張峻。（圖／記者柯政誟翻攝）

▲▼花蓮縣議長張峻。（圖／記者柯政誟翻攝）

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