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美國槍擊「連開10多槍」多人中彈　饒舌歌手正在附近拍攝

▲▼警察,員警,警車,案發現場,兇案,逮捕。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲警方稍早表示，這起事件起源於兩群人爭吵，後來演變成為槍擊事件。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者詹雅婷／綜合報導

美國佛州城市邁阿密花園（Miami Gardens）5日一間餐廳外發生槍擊事件，多人中彈，至少10人受傷。外傳槍擊案發生時，饒舌歌手蒙塔納與Rob49正在當地進行拍攝。

綜合福斯新聞、邁阿密先鋒報等報導，邁阿密花園警方5日晚間近8時左右，派人趕往The Licking餐廳外的槍擊現場，發現多名受害者。目擊者透露，當時聽到10至15聲槍響，隨後在場群眾奔逃。

另有人透露，事發當下，饒舌歌手蒙塔納（French Montana）正在餐廳附近進行拍攝。目擊者莫格爾（Ced Mogul）稱，他當時走出餐廳就是為了觀看饒舌歌手進行拍攝，但就在整群圍觀的群眾中，有人的手錶、錢包被搶，現場狀況突然變得緊張，「至少開了13、14或15槍吧，速度很快」。

警方稍早表示，這起事件起源於兩群人爭吵，後來演變成為槍擊事件。警方尚未給出確切受傷人數，但消息指出，傷者人數超過10人。醫療與消防人員事後也抵達現場，把4名受害者送往醫院接受治療，已知其中一人命危，其餘傷者自行前往醫院。

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