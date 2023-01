老翁月台等車遭怪男「喪屍式啃臉」　當場扯下耳朵爆頭露出血骨

▲男子突然在車站啃咬一名老翁。(圖/示意圖/取自免費圖庫negativespace)

記者李振慧/綜合報導

美國奧勒岡州地鐵站發生攻擊事件,一名78歲男子在月台等車時,突然遭一名男子喪屍式攻擊,對方突然發狂往他的臉部狠咬,導致耳朵慘被扯下,還露出一部份頭骨,警方後來逮捕犯下攻擊案的25歲男子柯林(Koryn Kraemer)。

事件3日凌晨2時左右發生在波特蘭市郊區格雷沙姆(Gresham)的Cleveland Avenue火車站,受害男子站在月台上時,柯林靠近後突然瘋狂啃咬他的臉,直到警方趕到現場才把人拉開,發現他的耳朵已被咬掉,還清楚可以看到頭骨曝露在外。

The suspect accused of biting off an elderly Portland man's ear & face (leaving part of skull visible) said it was because he thought the man was a robot. Koryn Kraemer comes from a well-to-do family in Ocean Grove, NJ & played soccer at Oberlin College. https://t.co/j4qGtEppvK