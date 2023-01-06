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社會 社會焦點 保障人權

大里惡火釀5死　倖存阿公說法反覆...最新版本：燒洗腎止血帶殺蛇

記者游瓊華、鄧木卿、黃資真／台中報導

台中市大里區一處民宅今(6日)凌晨3時許發生火警，一家7口共5人葬身火窟，唯一倖存者陳姓阿公(66歲)遭列為縱火嫌疑人移送偵辦。由於陳翁說詞反覆，至今已出現3種不同版本，令檢警十分頭痛。

▲▼台中大里火警5死，倖存的陳姓阿公。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲倖存的陳姓阿公說詞反覆，難以釐清事發經過。（圖／記者鄧木卿翻攝）

據悉，陳翁講話經常顛三倒四，第一時間逃離時，他跟消防人員說自己點燃止滑墊，丟向躲在角落的蛇，角落剛好有高粱酒才引燃；第2，大兒子認為是老舊電暖爐起火；第3，陳翁在派出所向警方說，自己拿洗腎用的止血帶到瓦斯爐點火，然後丟向蛇才引燃，但陳翁明明截肢無法行走，如何走到瓦斯爐點火？對於陳翁的顛三倒四，前言不對後語，也大傷腦筋。

針對大兒子稱應是老舊電暖爐起火造成，檢察官稍早重返火場勘驗，初步排除電暖爐起火，且起火點疑似就在阿公的床鋪附近，阿公疑似涉嫌縱火，目前已被檢察官列為嫌疑人移送偵辦，而至於詳細的起火原因仍待進一步調查釐清。

這起火警一共造成5人死亡，其中年紀最小的是僅有6個月大的曾姓男嬰(長女之子)，另外4名死者分別為11歲的曹姓男童(長子之子，從母姓)、38歲的陳女(女兒)、32歲的陳姓男子(兒子)、以及62歲的林姓婦人(陳姓阿公妻子)。

▼這場惡火帶走5條無辜性命。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲▼台中市大里區今(6日)發生恐怖火災，造成三代同堂7口之家5死慘劇。（圖／記者游瓊華翻攝）

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