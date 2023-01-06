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脂肪肝瘦子也躲不了！ 目前無藥可治　醫解密：代謝功能不正常

▲醫師表示，脂肪肝的問題可大可小，主要是與其成因及是否有肝功能異常有關。（圖／門諾醫院提供，下同）

醫師表示，脂肪肝的問題可大可小，主要是與其成因及是否有肝功能異常有關。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

現代人工作忙碌，經常是久坐少動，三餐不定時以及愛吃宵夜，長期下來不僅體重上升、脂肪囤積，還可能導致「脂肪肝」。門諾醫院腸胃內科醫師趙令瑞表示，脂肪肝目前己成為台灣人最普遍的肝病，雖然醫學上沒有藥物可以治療脂肪肝，但透過運動、飲食以及規律作息等方式是可以獲得控制與改善。

▲醫師表示，脂肪肝的問題可大可小，主要是與其成因及是否有肝功能異常有關。（圖／門諾醫院提供，下同）

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腹部超音波檢查無痛且非侵入性又無輻射。
 
42歲陳姓患者日前到醫院進行健康檢查，卻意外發現自己患有「脂肪肝」！身材纖細的她實在難以相信為何脂肪肝還會敲敲上身？門諾醫院腸胃內科醫師趙令瑞表示，門診中最常聽到的迷思，就是很多人以為只有胖的人才會罹患脂肪肝，但其實瘦的人也是會有脂肪肝的，因為體重輕可能只是肌肉量少，不代表脂肪含量就少，甚至脂肪可能都藏在肝臟裡了，他提醒民眾，若是喜歡吃甜食、精緻澱粉又沒有運動習慣者，即使是體重標準、身材纖細都還是有可能得到脂肪肝，不能輕忽。

▲醫師表示，脂肪肝的問題可大可小，主要是與其成因及是否有肝功能異常有關。（圖／門諾醫院提供，下同）

「非侵襲性肝纖維化掃描儀」除了可以得知肝臟纖維化程度，也有肝脂肪含量指數可以做為參考，更能知道在調整飲食習慣後脂肪肝的變化。
 
醫師表示，脂肪肝一般沒有症狀，且臨床上近8成的脂肪肝患者未有任何不適，往往都是藉由健康檢查才發現。脂肪肝的問題可大可小，主要是與其成因及是否有肝功能異常有關，脂肪肝通常不會影響肝臟機能的運作，在台灣也少見惡化形成肝硬化、肝癌，但若持續性長期肝功能異常，還是有會增加肝硬化及肝癌的風險。若超音波診斷為單純的脂肪肝，肝功能正常，且無B型肝炎或C型肝炎、也沒有酗酒或亂吃藥，就不必太擔心，但若本身是B、C肝患者，因為本來就是肝癌高危險群，因此一定要定期追蹤。

▲醫師表示，脂肪肝的問題可大可小，主要是與其成因及是否有肝功能異常有關。（圖／門諾醫院提供，下同）
 
如何得知自己是否有脂肪肝？趙令瑞說，民眾可利用家用的體脂測量儀透過生物電阻抗分析得到自己的內臟脂肪指數，若內臟脂肪超過9以上甚至更高，患有脂肪肝的比率就相對高，或者是到醫院進行腹部超音波檢查，也有更精準的雙能量X光掃描儀可以分析全身的肌肉脂肪分布。由於腹部超音波檢查無痛且非侵入性又無輻射，醫師建議定期健檢時一定要包含腹部超音波檢查，尤其肥胖、高膽固醇、糖尿病等慢性病患者，若是有慢性肝炎或肝硬化者，則建議每半年或三個月做一次。此外，目前新型的「非侵襲性肝纖維化掃描儀」(Fibroscan) 除了可以得知肝臟纖維化程度，也有肝脂肪含量指數可以做為參考，更能知道在調整飲食習慣後脂肪肝的變化。
 
醫師強調，脂肪肝雖然並不是危險疾病，但脂肪肝的出現就暗示著身體代謝功能的不正常，因此呼籲民眾，除了定期健康檢查，多攝取天然且未加工的食物、不熬夜、少油炸、少吃精緻澱粉再搭配運動習慣的養成，才是有效改善及預防脂肪肝的保健之道。

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關鍵字：

脂肪肝瘦子代謝功能不正常運動飲食作息

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