陸官方再釋紅利刺激2023房市　住建部長：首購利率該降都要降下來

▲大陸中央釋紅利刺激首購族買房。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸央行、銀保監會近期釋出購屋紅利，決定建立首套住房貸款利率政策動態調整機制，新建商品住宅銷售價格環比和同比連續3個月均下降的城市，可階段性維持、下調或取消當地首套住房貸款利率政策下限。大陸住房和城鄉建設部部長倪虹強調，「購買第一套住房的要大力支持。首付比、首套利率該降的都要降下來。」

《光明網》報導，住房貸款利率政策與新建住房價格走勢掛鈎、動態調整，有利於支持城市政府科學評估當地商品住宅銷售價格變化情況，「因城施策」用足用好政策工具箱，更好地支持剛性住房需求，形成支持房地產市場平穩健康運行的長效機制。

對於2023大陸房市走勢，倪虹提到，要實現質的有效提升和量的合理增長，必須要在精準上下功夫，「因城施策、精準施策，提振市場信心。」

倪虹認為，對於購買第一套住房的要大力支持，「首付比、首套利率該降的都要降下來」；對於購買第二套住房的，要合理支持，「以舊換新、以小換大、生育多子女家庭都要給予政策支持」； 對於購買三套以上住房的，原則上不支持，「就是不給投機炒房者重新入市留有空間。」

倪虹強調，要增加保障性租賃住房的供給和長租房市場的建設，讓新市民、青年人能夠更好地安居，用力推進保交樓保民生保穩定工作。著力化解房企風險，提高住房建設標準，為房屋提供全生命週期安全保障。