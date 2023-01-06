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流量密碼！日本妹「野外排泄」大方露　吸出千萬點閱

圖、文／鏡週刊

YouTuber有分各種類型，除了一般的美妝、旅遊、運動、美食，現在還流行起「無罩散步」，日本更出了個「排泄系YouTuber」，在野外嘗試用各種簡便式道具上大號、小號，頻道主毫不羞澀地在鏡頭前排泄也賺進千萬流量。

日本YouTuber專門介紹各種野外上廁所的方法，賺進千萬流量。（翻攝自TABIBANANA〜ハーレー2台と古民家暮らし〜YouTube）

▲日本YouTuber專門介紹各種野外上廁所的方法，賺進千萬流量。（圖／翻攝自TABIBANANA〜ハーレー2台と古民家暮らし〜YouTube）

日本網紅わさび（WASABI）是個騎重機、喜歡動手改造的30歲女子，她與老公一起經營YouTube頻道「TABIBANANA～ハーレー2台と古民家暮らし～」，擁有8.45萬訂閱。

わさび頻道的第一支影片是3年前上傳的台灣旅遊介紹，接下來的影片也都是她到各國旅遊的紀錄，後來開始跟大家分享她動手改造車子、房屋，影片觀看數也從起初的幾千次到每部都破萬，偶爾還會衝破10萬，直到2021年12月4日她上傳一支教大家在野外排尿的影片，觀看數達34萬新高，意外讓她發現了「流量密碼」。此後，她的頻道主題就逐漸轉變為用各種道具在野外上廁所，為大家試用市面上販售的各式大小便商品。

除了各種便攜式馬桶外，わさび還嘗試過各種尿袋，甚至還有能讓女生站著尿尿及大便的道具，連貓砂、照護用的她都使用過，拍攝地點幾乎都是在野外，毫不害臊地在鏡頭前排泄，甚至將排泄物展示給觀眾看，也替頻道賺進大量流量，目前頻道總觀看數高達2,000多萬，其中最熱門的影片有288萬次觀看。

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