　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

生日卡片藏小紙條！他好奇摳開「驚見女孩秘密」　一個問題藏16年

▲▼生日卡片藏小紙條！他好奇摳開「驚見女孩秘密」　一個問題藏16年。（圖／爆廢公社）

▲女性好友送的生日卡片藏著小紙條，他好奇摳開竟發現一個秘密...（圖／爆廢公社）

網搜小組／柯沛辰報導

台北一名男網友在臉書貼出照片，談到17年前收到女性好友的生日卡片，沒想到1年後無意間摳開右上角黏死的標籤，竟發現裡面藏了一張小紙條，讓他不禁感慨，這些年來內心一直有抱有疑惑，但遲遲不敢去問對方，「有些朋友，一轉身就是一輩子...」引發許多網友共鳴。

原PO在臉書社團「爆廢公社」貼出照片，從中可見，一張黃色的折疊便籤上寫著「這輩子就當...失之交臂，涓」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO表示，當時收到女生好友的卡片，發現右上角黏著一個可愛的標籤，而且牢牢黏死，「誰也不會跟我一樣無聊，手賤的我在大約1年後，無意間看著、看著就把它這個裝飾拆開了，於是這問題就沒有答案了...」

原PO說，關於便籤上的內容，他一直想要問當事人，但遲遲沒有問，想著、想著一晃眼就16年，「現在她已經有了家庭、有了孩子，幸福與否並不是重點，重點是人生嘛...有些朋友，一轉身就是一輩子了」。

許多網友看完心有戚戚，「失之交臂說的是錯過了」、「很明顯當時對你有意思」、「不看還不會那麼心酸」、「要嘛一生，要嘛陌生」、「有些回憶，美就美在它是殘缺的」、「這句是句號，不是問號」、「其實這句話就已經是答案了，你和她終究是錯過了」。

不過，也有人認為，「我覺得可以問問阿，也許都已經淡然了，除非你還放不下」、「人家不一定想你呀，做人最重要不要虐待自己」、「既然是預寫，不管拆與不拆都一樣結局，不要打破沙鍋是對的」、「別問了，讓那個完美的人留在美好的記憶中吧！」

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

ET快訊
八點檔群星跳出　發聲力挺小甜甜！
又見「台版柬埔寨」！6豬仔遭囚禁桃園大樓
白家綺離婚史被挖！網灌爆：前夫不也只外遇1次
這1類電器插延長線　「早晚釀火災」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／02:02東部海域規模4.1地震　最大震度2級

護理系女神「飛機裸拍解放」1天75萬觀看　旁邊帽子男看窗外錯過

快訊／宜蘭外海01:11規模4.3「極淺層地震」　北台灣凌晨搖晃

生日卡片藏小紙條！他好奇摳開「驚見女孩秘密」　一個問題藏16年

地主整地挖出「50個骨灰甕」！乩身喊：捐地蓋廟就幫處理…下場超慘

這1類電器插延長線「早晚釀火災」！吹風機、電鍋都危險

婦援會讚小甜甜「可預防更嚴重後果」！批勸阻報警：害人陷入危險

12星座「水星逆行」！一周運勢曝光　天蠍得貴人寵愛、雙魚桃花滿開

境外污染物周六伴隨冷氣團南下　環保署：中南部恐達紅色警示

台中購物節落幕！創造7名百萬富翁　她買車抽中800萬美屋

女模仿超夯美劇《星期三》　水中大跳「活屍舞」神還原

梅西世足奪冠光榮回歸母隊　巴黎聖日耳曼全體列隊迎接

娃起身沒站穩「水中左右擺」　自己拍胸安慰...爸媽笑翻XD

丟丟妹超短裙+薄紗現身　親赴離婚官司不發一語

夫妻互推「睡前泡奶任務」　兒指定媽媽泡...老公竊笑

小甜甜遭家暴..白家綺阻驗傷「要她原諒」　曝老公零道歉「沒打第二次，就是最大道歉」

《青3》余景天「機場遭警察拉扯」！　衝突畫面曝光...粉絲激吼：別推他

鍾欣凌誇小甜甜「很溫暖的女生」　得知她新聞「不敢打擾」：真的不容易

是鴨鴨！超Q寶寶變裝　照鏡子露燦笑興奮尖叫

「安妮亞搶銀行」紅到日本　北市防搶演練吸400萬觀看

快訊／02:02東部海域規模4.1地震　最大震度2級

護理系女神「飛機裸拍解放」1天75萬觀看　旁邊帽子男看窗外錯過

快訊／宜蘭外海01:11規模4.3「極淺層地震」　北台灣凌晨搖晃

生日卡片藏小紙條！他好奇摳開「驚見女孩秘密」　一個問題藏16年

地主整地挖出「50個骨灰甕」！乩身喊：捐地蓋廟就幫處理…下場超慘

這1類電器插延長線「早晚釀火災」！吹風機、電鍋都危險

婦援會讚小甜甜「可預防更嚴重後果」！批勸阻報警：害人陷入危險

12星座「水星逆行」！一周運勢曝光　天蠍得貴人寵愛、雙魚桃花滿開

境外污染物周六伴隨冷氣團南下　環保署：中南部恐達紅色警示

台中購物節落幕！創造7名百萬富翁　她買車抽中800萬美屋

快訊／02:02東部海域規模4.1地震　最大震度2級

護理系女神「飛機裸拍解放」1天75萬觀看　旁邊帽子男看窗外錯過

全台第4家！人氣韓國傳統豆腐鍋規劃進駐台中三井Lalaport

快訊／宜蘭外海01:11規模4.3「極淺層地震」　北台灣凌晨搖晃

美驅逐艦「鍾雲號」5日通過台灣海峽！第七艦隊證實：展現承諾

春節國旅「住宿飆10倍賣」2天要2萬元　他聽業者1句話氣炸

生日卡片藏小紙條！他好奇摳開「驚見女孩秘密」　一個問題藏16年

快訊／「購物站天后」深夜移送北檢　涉炒作自家股票獲利2000萬

主管必看！　前台積電高層不藏私傳授四大管理心法

妹妹懷孕變植物人「慘被夫拋棄」　她獨自照顧3年出現奇蹟

幼兒園老師熱舞「畫面抖動19秒」　媽媽們怒了：想吐

生活熱門新聞

準備大展雄風！嘿咻前「小姐問1句」他尬爆

「這1行業」年輕人怕被笑！內行推爆：賺到流油

長髮妹「北捷無罩散步」360度角度4K任看

即／宜蘭外海01:11規模4.3地震

地主整地挖出骨灰甕！乩身出手下場慘

這1類電器插延長線「早晚釀火災」

「天赦日」來了！民俗專家曝「3物」求財轉運法

12星座「水星逆行」！一周運勢曝光

明雨區擴大！入夜冷氣團抵台

好市多「燒烤神物」消失！一票同好崩潰

好市多「高檔1神物」被調包　她氣炸！網逆風羨慕

白家綺怒問「怎有人要告自己先生？」律師反擊了

年輕人開房真會玩！房務員掀棉被見「奶瓶+奶嘴」

尾牙「超強運3星座」！易抽中大獎過好年

更多熱門

相關新聞

畢業獲心儀對象贈旋轉木馬　1年後揭藏4字紙條

畢業獲心儀對象贈旋轉木馬　1年後揭藏4字紙條

近期討論度最高的日劇「First Love初戀」，上線後掀起全球劇迷回憶殺。湖南一名女生去年高中畢業時，獲暗戀的男生送贈一座旋轉木馬模型，她近日發現模型沒電了，之後拆開換電池，卻發現內藏一張紙條寫着「我喜歡妳」，令她驚訝又感嘆「太遺憾了」。

告白正妹被打槍！男捧花「當場躺平」不走

告白正妹被打槍！男捧花「當場躺平」不走

罕病少年圓夢出遊　重遊海洋公園搭纜車

罕病少年圓夢出遊　重遊海洋公園搭纜車

男同事唱情歌告白　她尷尬到發寒

男同事唱情歌告白　她尷尬到發寒

好顯嫩！3秘訣養出趙露思「元氣臉」

好顯嫩！3秘訣養出趙露思「元氣臉」

關鍵字：

生日卡片青春告白

讀者迴響

熱門新聞

快訊／小甜甜不後悔：封殺又怎樣！

陳維齡遮臉落淚「搭電梯秒變臉」！

白家綺離婚史被挖！網灌爆：前夫不也只外遇1次

準備大展雄風！嘿咻前「小姐問1句」他尬爆

快對身分證！中尾數或姓名送福袋

命理師3年前告誡小甜甜「不要想結婚」

白家綺女神人設翻車！　網轟爆臉書「蛇蠍婦人」

即／台南2大車「包夾」女騎士慘死

「這1行業」年輕人怕被笑！內行推爆：賺到流油

長髮妹「北捷無罩散步」360度角度4K任看

即／宜蘭外海01:11規模4.3地震

即／普丁突下令「先停火」！

小甜甜請尪被嫌：這個家要互相！

新竹棒球場遭爆偷工減料　媒體人讚高虹安：用一塊紅磚釣「內鬼」

一戀愛就會變傻的三大星座！

更多

最夯影音

更多
女模仿超夯美劇《星期三》　水中大跳「活屍舞」神還原

女模仿超夯美劇《星期三》　水中大跳「活屍舞」神還原
梅西世足奪冠光榮回歸母隊　巴黎聖日耳曼全體列隊迎接

梅西世足奪冠光榮回歸母隊　巴黎聖日耳曼全體列隊迎接

娃起身沒站穩「水中左右擺」　自己拍胸安慰...爸媽笑翻XD

娃起身沒站穩「水中左右擺」　自己拍胸安慰...爸媽笑翻XD

丟丟妹超短裙+薄紗現身　親赴離婚官司不發一語

丟丟妹超短裙+薄紗現身　親赴離婚官司不發一語

夫妻互推「睡前泡奶任務」　兒指定媽媽泡...老公竊笑

夫妻互推「睡前泡奶任務」　兒指定媽媽泡...老公竊笑

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面