生日卡片藏小紙條！他好奇摳開「驚見女孩秘密」　一個問題藏16年

▲女性好友送的生日卡片藏著小紙條，他好奇摳開竟發現一個秘密...（圖／爆廢公社）

網搜小組／柯沛辰報導

台北一名男網友在臉書貼出照片，談到17年前收到女性好友的生日卡片，沒想到1年後無意間摳開右上角黏死的標籤，竟發現裡面藏了一張小紙條，讓他不禁感慨，這些年來內心一直有抱有疑惑，但遲遲不敢去問對方，「有些朋友，一轉身就是一輩子...」引發許多網友共鳴。

原PO在臉書社團「爆廢公社」貼出照片，從中可見，一張黃色的折疊便籤上寫著「這輩子就當...失之交臂，涓」。

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原PO表示，當時收到女生好友的卡片，發現右上角黏著一個可愛的標籤，而且牢牢黏死，「誰也不會跟我一樣無聊，手賤的我在大約1年後，無意間看著、看著就把它這個裝飾拆開了，於是這問題就沒有答案了...」

原PO說，關於便籤上的內容，他一直想要問當事人，但遲遲沒有問，想著、想著一晃眼就16年，「現在她已經有了家庭、有了孩子，幸福與否並不是重點，重點是人生嘛...有些朋友，一轉身就是一輩子了」。

許多網友看完心有戚戚，「失之交臂說的是錯過了」、「很明顯當時對你有意思」、「不看還不會那麼心酸」、「要嘛一生，要嘛陌生」、「有些回憶，美就美在它是殘缺的」、「這句是句號，不是問號」、「其實這句話就已經是答案了，你和她終究是錯過了」。

不過，也有人認為，「我覺得可以問問阿，也許都已經淡然了，除非你還放不下」、「人家不一定想你呀，做人最重要不要虐待自己」、「既然是預寫，不管拆與不拆都一樣結局，不要打破沙鍋是對的」、「別問了，讓那個完美的人留在美好的記憶中吧！」