「還願怪客」又出沒！台中2宮廟香爐遭丟生雞頭、雞肉　警全力追緝

▲台中順濟宮、八仙寺遭人在香爐丟生雞頭、臭生雞肉，警方鎖定慣犯呂姓男子。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同）

記者鄧木卿、閔文昱／台中報導

台中市神岡區順濟宮、八仙寺5日下午遭人在香爐丟入生雞頭、臭生雞肉，廟方發現後立即報警。警方調閱周遭監視器，鎖定先前曾犯下多起類似案件的呂姓男子，將循線積極追查依法偵辦。

警方表示，5日下午5點30分接獲廟方報案，順濟宮、八仙寺宮廟香爐內分別被放置生雞頭、生雞肉。為此，警方立即組成專案小組調閱周遭監視器，鎖定特定慣犯呂姓犯嫌身分並循線積極追查依法偵辦。

警方呼籲，民眾尊重各種宗教信仰，誤任意怪力亂神及怪異行為，進而誤觸刑法二四六條侮辱廟宇等罪嫌，警方絕對依照違法情事法辦，維護社會秩序。

事實上，這名呂姓男子在去年11月27日就曾前往台南市中西區西羅殿天公爐埋生雞腿，之後也陸續傳出南投中寮鄉石龍宮、台中媽祖廟等宮廟也受害，台南市去年12月26日凌晨又有4間宮廟受害，加上此次台中2間宮廟，至少已有9家宮廟受呂嫌所害。

據警方了解，呂嫌家人表示呂嫌經常四處「拜廟」，只是家人並不了解他犯案的動機，是否如民俗專家廖大乙所指，呂嫌此行為是為下降頭，懷疑因忌妒大廟香火，想破壞或挑戰神威才犯案，對神明大不敬，口噴米酒及金紙寫咒是要催化效果，還是呂嫌信仰宗教太深而「走火入魔」變本加厲，還有賴司法探究查明。