　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

近期第5起！台南2宮廟「香爐遭埋生雞頭」　 民俗專家：走火入魔

▲▼香爐、香、拜拜、宮廟、廟宇、寺廟。（圖／取自pixabay）

▲台南八吉境總趕宮與水流城隍祠，今晨同時遭人在香爐裡埋生雞頭。（示意圖／取自pixabay）

記者閔文昱／綜合報導

南投中寮鄉石龍宮日前才發生有不明人士在天公爐埋生雞頭事件，不料台南市中西區中正路八吉境總趕宮、水流城隍祠，今（26日）又傳出有人在香爐裡埋生雞頭，根據監視器畫面，嫌犯身形與在南投中寮鄉石龍宮犯案男子相似，不排除是同一名犯嫌所為。對此，警方目前已受理報案，並展開調查當中。

事實上，這已是近來全國第5起在香爐埋雞腿、雞頭事件，且疑似是同一人所為，一名30歲呂姓男子上月跑到台南西羅殿將一隻生雞腿埋入天公爐，還嘴噴米酒，辯稱是為了「還願」才會將生雞腿埋在天公爐；本月16日傍晚又有信眾發現一名黑衣男子將一包不明物品埋進中寮石龍宮的天公爐，廟方獲通報後挖出發現，竟然是一袋生雞頭。

▲台南市中西區西羅殿的天公爐，11月27日清晨2時許，被1名不詳男子埋入生雞腿，男子還用手抹平香灰痕跡，疑噴米酒情事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲男子埋生雞腿在台南西羅殿天公爐辯稱還願。（圖／資料畫面）

今日發生2起類似案件，疑似也是呂男所為，但不同以往的是，總趕宮天公爐裡除了有生雞頭，還有一張疑似符咒金紙。對此，廟方隨即調閱監視器報警，警方也主動前往水流城隍祠關心，未來不排除將嫌犯依刑法第246條公然侮辱壇廟罪嫌送辦，最高可處6個月有期徒刑、拘役或9千元罰金。

對男子埋生雞頭的行為，據《自由時報》報導，民俗專家廖大乙表示，該名男子是走火入魔的宗教狂熱分子，有可能犯案當下也不知道自己在做什麼，至於在香爐埋生雞頭，則是一種下降頭的方式，目的是要挑戰神威，且下降頭的人必須先立誓「一生孤、貧、賤」，並口念咒語，否則不但無效，還會反傷自身。

▼民俗大師廖大乙。（圖／資料照）

▲▼民俗大師廖大乙。（圖／廖大乙提供）

►滴...答...滴..答..大金冷暖氣現折最高4000倒數中

ET快訊
「醫科女神」合體柯文哲　萬人朝聖
快訊／力挺宋逸民！吳東諺、白家綺晚間發聲
正義律師逼退博客來反受重傷　同業揭「一人背叛」：結局令人不適
全台第5起！2宮廟「香爐遭埋生雞頭」　民俗專家：走火入魔
阿Ben「奉獻百萬」卻退出宋逸民教會　認內部1大問題
快訊／宋逸民反擊了！「藝起發光」聲明曝
義務役1年訓練方案「3亮點」搶先曝光！　薪資暴增
每個男人終究都會！「攝護腺肥大」3食物少吃
宋逸民教會「吵翻天」片段被挖！　小S：一直爾虞我詐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

近期第5起！台南2宮廟「香爐遭埋生雞頭」　 民俗專家：走火入魔

靈骨塔詐騙海削2.7億！男子專宰退休軍公教　重判24年徒刑

台中阿嬤深夜「手提10萬現鈔」站街頭　見警跳針回答：要還別人錢

桃園法拍會！航空城區段徵收地底價1.5億　買家詢問度高

最後身影曝！新莊男陳屍家中頭顱遭狗啃食見骨　兒女相驗淚崩

快訊／台東寒舍茶坊火警！火舌狂竄、黑煙漫天　警消搶救中

老婦曾求救「會被打死」…遭火爆逆子毆斃陳屍梯間！嘉檢今起訴

桃園轎車自撞分隔島！車身爛毀、輪胎脫落　駕駛無意識緊急送醫

台中88歲騎士閃違停！撞公車險遭輾　乘客：碰一大聲我以為做夢

過期烏骨雞賣全台！「丟給豬吃」想滅證　立崧食品負責人遭起訴

本土劇男星「賣到假貨」爆哭道歉！　直播承諾「賣1賠3」慘賠6位數

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

蔣萬安接任台北市長　典禮前小兒子突爆哭

男搞笑演出「8+9KTV結帳」　1個人阿莎力、1群人凹折扣

韓國老師課堂被拱熱舞　秒上台展魅力學生嗨翻

呆萌水豚泡柚子浴慶冬至　日動物園：已有40年傳統

9個月不見！萌娃視訊爸　下秒本尊突出現錯亂爆哭

蕭煌奇唱《阿嬤的話》情緒潰堤　哭喊：阿嬤，我們都很想祢...

女三寶路肩迴轉2車道　「害3名車連環撞」釀禍

牽孩走斑馬線無車禮讓　他轟行人地獄：還按喇叭

近期第5起！台南2宮廟「香爐遭埋生雞頭」　 民俗專家：走火入魔

靈骨塔詐騙海削2.7億！男子專宰退休軍公教　重判24年徒刑

台中阿嬤深夜「手提10萬現鈔」站街頭　見警跳針回答：要還別人錢

桃園法拍會！航空城區段徵收地底價1.5億　買家詢問度高

最後身影曝！新莊男陳屍家中頭顱遭狗啃食見骨　兒女相驗淚崩

快訊／台東寒舍茶坊火警！火舌狂竄、黑煙漫天　警消搶救中

老婦曾求救「會被打死」…遭火爆逆子毆斃陳屍梯間！嘉檢今起訴

桃園轎車自撞分隔島！車身爛毀、輪胎脫落　駕駛無意識緊急送醫

台中88歲騎士閃違停！撞公車險遭輾　乘客：碰一大聲我以為做夢

過期烏骨雞賣全台！「丟給豬吃」想滅證　立崧食品負責人遭起訴

小小世界盃全台85隊決出冠軍「比勝負更重要的是享受比賽」

台大夢幻聯動！醫科女神合體柯文哲　1.2萬人朝聖

被譽為「後梅羅時代」接班人　哈蘭德、姆巴佩回應大不同

吳東諺、白家綺發聲挺宋逸民！「沒有牧師師母，就沒有現在重生的我們」

新「Civic、ZR-V概念車」明年1月現身！Honda公布東京改裝展陣容

障礙跑測試賽被中國搶辦　台灣期待進軍奧運籲體育署協助

近期第5起！台南2宮廟「香爐遭埋生雞頭」　 民俗專家：走火入魔

正義律師逼退博客來反受重傷　同業揭「一人背叛」：結局令人不適

94年次義務役薪資不再只有6000元　確定調升至2萬元以上

宋逸民教會深夜發文！葉家妤、黃少谷等藝人逆風力挺：從沒被逼奉獻

塞車逆向踢鐵板！白車「倒退嚕109秒」　網：看得好療癒

社會熱門新聞

即／新莊男孤獨死床上！7愛犬啃光他頭顱

東石小黑狗死狀曝　遭獼猴「麵條般拉長」

聖誕節弟弟找獨居姊　破門驚見成白骨

東石獼猴緊抱趴趴走　幼犬離奇掛樹亡

卓俊雄高鐵猝逝！急救通報過程曝

醫遭妻家暴5年　想抱兒跳10樓

霞喀羅古道墜谷！搜救隊搜索28天尋獲遺體

新莊男陳屍家中遭狗啃食　最後身影曝

即／機車國4遭追撞！女騎士滿地血

女找2男「打砲換宿」遭射後不理丟包

山區露營開暖爐　一家三口昏迷送醫

即／屏東九如軍卡自撞！6官兵輕重傷　警消搶救中

酒駕撞1家4口釀1死3傷　BMW男判賠3549萬

台中客運司機毆打港籍女記兩大過　主管這麼說

更多熱門

相關新聞

南投「泡麵土地公」遭埋生雞頭

南投「泡麵土地公」遭埋生雞頭

以免費提供泡麵讓信眾享用的南投中寮鄉石龍宮，16日遭到不明男子將生雞頭埋入天公爐中，廟方隨即前往派出所報案，由於日前台南知名廟宇西羅殿天公爐也遭人埋入生雞腿，警方調閱監視器後表示，不排除是同一名犯嫌所為。對此，民俗專家廖大乙直言，這種行為是下降頭，目的是為了要破壞該間宮廟的神威。

關鍵字：

生雞頭總趕宮水流城隍祠

讀者迴響

熱門新聞

宋逸民教會9大罪狀連環爆！她痛哭：像被放血

一家人被宋逸民教會「強制驅離」

快訊／宋仲基驚喜認愛！女方竟是英國人

宋仲基「女友正面高清照」曝！

冷到沒完沒了！　恐有「第3波寒流」時間曝

新人婚禮宴客　菜色豪華卻無人到場

爆乳田慎節「跟他過耶誕夜」　無修圖照片曝

甜蜜交往1年！宋仲基英國女友長相曝光

英文老師「北捷無罩散步」8分鐘

宋逸民妻爆勸小薰：鄭人碩不信主不嫁

民國94年生役男確定兵役延長！　1年訓練內容尚在最後精修

幕後／政府明年可發2次五倍券！發放時間點曝　得先衡量能源虧損

第三波疫情要來了！王必勝：高峰落在2月初

怒揭宋逸民說謊！前教友爆「擦肩死亡太魯閣號」是假的

女友交往才認「和李宗瑞是好友」！他崩潰偷看淫片比對

更多

最夯影音

更多
本土劇男星「賣到假貨」爆哭道歉！　直播承諾「賣1賠3」慘賠6位數

本土劇男星「賣到假貨」爆哭道歉！　直播承諾「賣1賠3」慘賠6位數
天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

蔣萬安接任台北市長　典禮前小兒子突爆哭

蔣萬安接任台北市長　典禮前小兒子突爆哭

男搞笑演出「8+9KTV結帳」　1個人阿莎力、1群人凹折扣

男搞笑演出「8+9KTV結帳」　1個人阿莎力、1群人凹折扣

韓國老師課堂被拱熱舞　秒上台展魅力學生嗨翻

韓國老師課堂被拱熱舞　秒上台展魅力學生嗨翻

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面