近期第5起！台南2宮廟「香爐遭埋生雞頭」　 民俗專家：走火入魔

▲台南八吉境總趕宮與水流城隍祠，今晨同時遭人在香爐裡埋生雞頭。（示意圖／取自pixabay）

記者閔文昱／綜合報導

南投中寮鄉石龍宮日前才發生有不明人士在天公爐埋生雞頭事件，不料台南市中西區中正路八吉境總趕宮、水流城隍祠，今（26日）又傳出有人在香爐裡埋生雞頭，根據監視器畫面，嫌犯身形與在南投中寮鄉石龍宮犯案男子相似，不排除是同一名犯嫌所為。對此，警方目前已受理報案，並展開調查當中。

事實上，這已是近來全國第5起在香爐埋雞腿、雞頭事件，且疑似是同一人所為，一名30歲呂姓男子上月跑到台南西羅殿將一隻生雞腿埋入天公爐，還嘴噴米酒，辯稱是為了「還願」才會將生雞腿埋在天公爐；本月16日傍晚又有信眾發現一名黑衣男子將一包不明物品埋進中寮石龍宮的天公爐，廟方獲通報後挖出發現，竟然是一袋生雞頭。

▲男子埋生雞腿在台南西羅殿天公爐辯稱還願。（圖／資料畫面）

今日發生2起類似案件，疑似也是呂男所為，但不同以往的是，總趕宮天公爐裡除了有生雞頭，還有一張疑似符咒金紙。對此，廟方隨即調閱監視器報警，警方也主動前往水流城隍祠關心，未來不排除將嫌犯依刑法第246條公然侮辱壇廟罪嫌送辦，最高可處6個月有期徒刑、拘役或9千元罰金。

對男子埋生雞頭的行為，據《自由時報》報導，民俗專家廖大乙表示，該名男子是走火入魔的宗教狂熱分子，有可能犯案當下也不知道自己在做什麼，至於在香爐埋生雞頭，則是一種下降頭的方式，目的是要挑戰神威，且下降頭的人必須先立誓「一生孤、貧、賤」，並口念咒語，否則不但無效，還會反傷自身。

▼民俗大師廖大乙。（圖／資料照）