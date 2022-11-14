麻將最大黨將推公投「去汙名化」　超暖創黨原因、理念曝光！

▲郭璽是麻將最大黨的黨主席。（圖／麻將最大黨提供）

記者朱祖儀／綜合報導

「麻將最大黨」在今年10月成立，為推動麻將文化，近來還首辦「全國慈善公益盃麻將大賽」。黨主席郭璽透露，當初想要成立麻將最大黨，主要是想要捍衛長輩打麻將的權益，也可以訓練年輕人出國比賽，希望可以幫麻將洗脫長久以來被汙名化的狀況，因此未來打算推公投修訂法律，讓政府更重視相關問題。

郭璽向《ETtoday新聞雲》透露，當初會成立「麻將最大黨」，是因為自家附近開了一間麻將休閒館，就在內湖的大湖派出所對面，基於好奇就去看一下，沒想到當下竟有44名白髮老人被逮捕。最近該案判決下來，全數都是無罪的，他認為那些長輩原本都是很開心打麻將，不應該被這樣對待，質疑當初警方執法上有問題。

▲麻將最大黨想要幫長輩爭取打麻將的權益。（圖／麻將最大黨提供）

郭璽為了替長輩爭取打麻將的權益，接手了那間麻將休閒館，也有去研究相關法規，了解實際爭取權益的困難，因此設法成立協會來推動，讓眾人正視「麻將不等於賭博」一事，但成效不彰，也沒辦法幫長輩擺脫陰影，才想要創立政黨，想要扳正現在大眾對於麻將不好的刻板印象，也希望可以幫助長輩延緩老化、降低罹患老年痴呆症的機率，「我們做這些事情沒有任何政治爭權，純粹是想推動麻將正常化，打麻將應該被視為正常運動」。

郭璽也說，國內體育署下面有5個智力運動委員會，目前麻將未被列入，但國際已將麻將視為第6項智力運動，北京冬奧本來也想把麻將列入正式比賽項目，認為國內應該也要把麻將列入項目，並創出一定的制度去培養人才。他舉例指出，像是電競一開始也被汙名化，但經過長時間努力，終於被外界重視，變成良性的發展，希望未來麻將也能像電競一樣有所變化。

▲郭璽表示，麻將休閒館的人員很難徵。（圖／麻將最大黨提供）

郭璽表示，在台灣經營麻將休閒館也遇到麻煩，想要徵求正職人員或兼職人員，都沒有任何一間人力銀行願意接受，因為因為政府未開放行業別。他認為麻將明明就是最多人從事的休閒活動，但長期以來都被歧視，就算想要設立正當的麻將休閒館，想要找好一點的場地，但去看房子時也會被房東拒絕，碰到很多現實問題。

郭璽認為，麻將這項休息活動不應該被漠視，「通姦都除罪化了，為何這些長輩打麻將不能被體諒？」也說如果管理得好，政府還能從中拿到稅捐，可以再拿去做老人津貼、做公益。他也提到，先前有讓失智老人嘗試打麻將，沒想到他們碰到麻將後不需要重新學習，連志工看到也很驚訝，「從這些例子來看，可以看出來麻將真的很可以被推廣」。他同時強調，自己推廣的不是賭博，是希望讓長者可以在合理的規範和金額內開心打麻將，而不是被刑法限制。

郭璽也說，麻將未來很可能會成為奧運的項目，若是這樣也可以讓年輕人有場所切磋牌技、培育選手，讓他們學習國際麻將的規則，也可以舉辦不同的賽事推廣，讓台灣選手和國際選手比拼，未來可以為國爭光，這些就是他們主要創黨想要落實的2個目標。

▲麻將最大黨也想要訓練年輕人出去為國爭光。（圖／麻將最大黨提供）

不過郭璽表示，如果想要讓這些想法成真就必須有更多人加入他們，等到麻將黨變成最大的黨派後就有了話語權，「我們沒有想要政治利益，只想要爭取民眾的權益，不應該被漠視，希望只要有台灣人認同就加入，不需要黨費，也不需要區域性的選舉」，希望黨員夠多時，可以影響台灣的政治生態，他們也沒有要當政治人物，主要想推動的只有公投，因為只有公投過關才能讓政府修法。

郭璽也說，可以在一定的年齡及微薄的金額限制下，讓長輩可以自由打麻將，警方也可以來監督管理；若是年輕人想要打麻將，也能一個月舉辦一次比賽，在比賽中間不可能會用到賭金，因此也不會有賭博的事情發生。他認為打麻將者的權益長期以來都被漠視，就連人力銀行都沒辦法放行，無法正當徵才，這樣能夠找到的員工當然也良莠不齊，也有很多人擔心到麻將休閒館工作會被看低，長期以來就容易形成惡性循環。

郭璽表示，政府想要推動長照，其實麻將休閒館也可以幫忙，先前曾有一名顧伯伯每天都提尿袋去打麻將，有時候會不小心撒在地上，都是店內幫忙清理的。因此他認為可以讓業者來提供服務，「我們沒有申領補助，我們只想讓老人開心打麻將」，只要有紛爭就會排解，若是長輩不舒服也可以通知家人或送醫院，對於長照是有幫助的。

▲郭璽認為，麻將對於長照也有幫助。（圖／麻將最大黨提供）

郭璽提到，目前碰到的最大困難就是政府不願意面對這件事，他不希望長輩去打牌，還要擔心會被警察抓。他也說，為何老人要去到麻將休閒館打麻將？是因為在家很難找到牌咖，所以才要提供合法場地。此外，很多長輩在這裡也能碰到有共同話題的朋友，政府只是當推手而已。

郭璽也希望每個鄉鎮都要有麻將休閒館，因為老年人不適合舟車勞頓，「政府設那麼多長照中心，不如讓業者開麻將館，老人自動就會去那裡了」，認為政府現在應該要帶頭正視這個問題。而他們成立的麻將最大黨也強調，不管支持其他什麼黨派，大家都可以加入他們，等到人數夠多，政府就會正視，他們可以透過不同的活動去呼籲政府，希望未來可以修改法規，讓長者更放鬆地打麻將。