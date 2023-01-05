情侶非法攻頂「世界第2高樓」　正妹自曝脫光光才成功！裸躺畫面曝

The time has come and I'd love to share the giga story how I climbed the incredible Merdeka 118



Couldn't help adding @steveaoki music here as it was playing in my head when I was standing on top of the world.

Feel the dizziness of being there with me



Back to the story pic.twitter.com/PYtwbzLX9T — Angela Nikolau (@AngelaNikolau_) January 4, 2023



記者吳美依／綜合報導

俄羅斯一對情侶熱愛登頂攀爬，日前闖入馬來西亞尚未開放的世界第2高樓「默迪卡118」（Merdeka 118）挑戰攻頂。但女方安琪拉（Angela Nikolau）一度受困又悶熱，不惜全身赤裸躺在水泥地上降溫，幸好之後終於脫困，一共耗時近30小時，終於成功。但是，這段冒險影片上傳至推特後，也立刻引來當局調查。

安琪拉與男友伊凡（Ivan Beerkus）喬裝潛入位於吉隆坡的「默迪卡118」，他們穿上工人服，戴著頭巾及眼鏡，讓自己看起來不那麼顯眼。但是，她在1-32層樓都用跑的，正當氣喘吁吁、全身燥熱時，卻為了躲避工人，急忙躲進一個水泥砌成的小空間裡，未料一藏就是20多個小時。

▲安琪拉躲藏期間一度脫光衣服降溫。（圖／翻攝推特@AngelaNikolau_）



安琪拉回憶，躲藏期間，她不能進食、喝水或睡覺，也無法伸展雙腿，「我必須赤裸躺在水泥地上才能涼快一點，還把身上所有的水都喝光了…全身都很僵硬又疼痛，但我甚至無法哭泣，因為工作人員就在旁邊，可以聽見我的啜泣，並把我交給保全，這是我人生最糟糕的時刻。」後來，她才趁著工人休息時間溜出來，繼續往上攀爬。

「默迪卡118」高度679公尺，而安琪拉身上背包重達15公斤，她爬到全身痠痛麻木，但看見陽光和美景卻又振奮起來，「我不確定自己是否能再做一次，但我所看見及捕捉到，並和你們分享的美景令人難以置信。」

▲安琪拉和男友喬裝闖入高樓。（圖／翻攝推特@AngelaNikolau_）



安琪拉坦言，這是此生最艱困的一次攀登，儘管事前耗費數周蒐集資訊，甚至在附近租屋監視大樓動態，最終耗費時間卻遠超過原本預估的7、8小時。她強調，雖然2人擅自闖入，但非常謹慎避免任何破壞，「我的目標是透過捕捉世上最高建築物的瞬間，創造令人難忘的藝術。」

儘管如此，安琪拉的一系列貼文仍在推特引發軒然大波。網友紛紛質疑「默迪卡118」的維安，而馬來西亞警方也已經展開調查，並將傳喚兩人到案說明。